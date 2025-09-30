Suscríbete
El regreso triunfal de los icónicos tenis retro de Lady Di

El calzado deportivo favorito de Lady Di regresa como protagonista de la moda, se trata de los tenis retro que combinan comodidad y estilo

September 30, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
In memory of Diana, Princess of Wales, who was killed in an automobile accident in Paris, France on August 31, 1997.

Anwar Hussein/WireImage

En la memoria colectiva, Lady Diana Spencer no solo fue un ícono de elegancia real, sino también una pionera del estilo casual que hoy inspira a una nueva generación. Entre sus looks más recordados fuera de la agenda oficial están aquellos conjuntos deportivos en los que combinaba sudaderas oversize, shorts de ciclista y un calzado que hoy vuelve a estar en el centro de la conversación, se trata de los tenis retro que marcaron los noventa.

La imagen es clara: Lady Di caminando con seguridad por las calles de Londres, llevando un suéter holgado y unas zapatillas deportivas blancas de caña media, acompañadas de calcetas gruesas dobladas. Ese look, que en su momento era sinónimo de practicidad para sus rutinas de gimnasio, hoy es la inspiración directa de la tendencia athleisure que domina pasarelas y street style.

El atractivo de estos tenis radica en su silueta chunky y en la manera en que aportan un aire effortless al outfit. La princesa Diana los convirtió en pieza clave para demostrar que la realeza también podía lucir relajada, con una estética accesible que rompía los códigos estrictos de su época. Lo que en los años noventa era considerado un atuendo cotidiano, hoy se lee como una declaración de estilo adelantada a su tiempo.

63cf77614742f8e706793f89d74f4372.jpg

Las versiones actualizadas de los deportivos favoritos de Lady Di incluyen mejoras tecnológicas

Pinterest

Firmas deportivas clásicas han relanzado modelos muy similares, respondiendo a la nostalgia que impulsa gran parte del consumo actual. Las versiones actualizadas incluyen mejoras tecnológicas en suela y materiales, pero conservan la esencia en un diseño robusto, atemporal y versátil que funciona tanto con leggings como con jeans o incluso con vestidos midi, tal como dictan los estilismos contemporáneos.

Lo fascinante de la herencia de Lady Di es cómo sus elecciones espontáneas, muchas veces destinadas a proteger su privacidad frente a los fotógrafos, se transformaron en lecciones de moda vigentes. Los tenis que ella convirtió en parte de su uniforme deportivo son ahora un recordatorio de que la comodidad no está reñida con el glam, y que un par de tenis bien elegido puede elevar cualquier look en cualquier contexto.

5e993e8288b386b7f5bdae91c74719d2.jpg

En los icónicos tenis de Lady Di lo vintage y lo deportivo conviven con lo sofisticado

Pinterest

En plena era donde lo vintage y lo deportivo conviven con lo sofisticado, los tenis de Lady Di regresan para demostrar que las verdaderas tendencias nunca mueren, sólo esperan el momento preciso para resurgir con más fuerza que nunca.

Lady Di Diana de Gales princesa diana tenis deportivos
Eurídice Aiymet Garavito García
