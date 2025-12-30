Suscríbete
Los slingback bicolor de Kendall Jenner que todas queremos para 2026

Kendall Jenner integra los slingback bicolor de Chanel a un look nocturno actual, demostrando cómo este zapato clásico funciona hoy desde el equilibrio y la precisión estética

Diciembre 29, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
*EXCLUSIVE* **FOR ALEX** Kendall Jenner Turns Heads in a Bold Red Dress During Night Out

Cortesía Chanel

En una imagen nocturna, bajo la lluvia, Kendall Jenner aparece con un vestido rojo ajustado, un abrigo negro de textura envolvente y un accesorio que podría pasar desapercibido si no se mirara con atención: unos slingback bicolor de Chanel. No hay intención de nostalgia ni de rescate histórico, pero hay algo más interesante en la imagen, una lectura contemporánea del clasicismo icónico de Chanel.

Un zapato que ordena el look

El slingback bicolor —blanco con punta negra— no compite con el vestido ni busca robar protagonismo. Su función es equilibrar ya que visualmente alarga las piernas, aporta contraste y cierra el estilismo con precisión. En un conjunto donde el color y la textura ya están presentes, el zapato actúa como punto de control. Ese es su valor hoy, no destacar por exceso, sino por exactitud.

La elección del modelo importa

No se trata de cualquier slingback. El diseño de Chanel mantiene proporciones claras con su punta afinada, tacón medio y tira trasera delicada. Es un zapato que acompaña el movimiento y permite caminar sin rigidez, algo que se nota en cómo Kendall Jenner lo integra a un look nocturno, urbano y sin dramatismo.
Aquí, el bicolor no es decorativo. La punta negra marca estructura y el blanco suaviza. El resultado es un zapato que se adapta a la escena sin imponerse.

Cómo se interpreta hoy

Durante mucho tiempo, este tipo de calzado estuvo asociado a códigos formales o a una estética estricta. En 2025 y rumbo a 2026, esa lectura se disuelve. Los slingback bicolor se integran a vestidos ceñidos, abrigos con volumen, looks de noche y situaciones no ceremoniales.
Kendall Jenner los lleva fuera de cualquier contexto predecible, no hay sastre y no hay guiño vintage explícito. Hay uso real. Y eso redefine su lugar en el guardarropa contemporáneo.

El total look como declaración silenciosa

El estilismo completo refuerza esa idea. El vestido rojo aporta intensidad; mientras el abrigo negro aporta peso visual y los zapatos bicolor dan contención. Nada está pensado para sobresalir de forma aislada. Todo funciona en relación.
Incluso los accesorios —el bolso pequeño y la ausencia de joyería llamativa— refuerzan una lógica clara, entre menos elementos, mejor lectura. Los slingback bicolor no son una pieza especial, son la decisión correcta dentro del conjunto.

Elegancia sin demostración

Lo que este look propone no es una tendencia nueva, sino una forma distinta de mirar las piezas de siempre. La elegancia ya no se define por lo llamativo ni por lo inédito, sino por la capacidad de una prenda de encajar con naturalidad en el presente.
Los slingback bicolor de Chanel, llevados así, no hablan de archivo ni de pasado. Hablan de criterio. Y eso es lo que los vuelve relevantes ahora.

zapatos Chanel Kendall Jenner
Eurídice Aiymet Garavito García
