Moda

¿Por qué el abrigo de borreguito funciona cada invierno?

Los abrigos de borreguito combinan abrigo real, cortes funcionales y tonos neutros que los hacen una pieza clave del invierno y fáciles de integrar al día a día

Diciembre 26, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 2 - Copenhagen Fashion Week Spring/Summer 2024

Getty Images

Los abrigos de borreguito llevan varias temporadas apareciendo de forma constante en el guardarropa de invierno, pero su permanencia no responde a un capricho estético. Se mantienen porque funcionan. Abrigan de verdad, resisten el uso diario y se integran con facilidad a distintos estilos sin exigir combinaciones complejas.

A diferencia de otros abrigos que priorizan la forma sobre la función, el borreguito parte de una lógica clara, la de conservar el calor sin añadir peso innecesario. Su textura, ya sea natural o sintética, crea una barrera térmica eficaz que permite enfrentar temperaturas bajas sin recurrir a capas excesivas. Por eso se ha convertido en una opción recurrente tanto para trayectos urbanos como para viajes en climas fríos.

En términos de silueta, los diseños actuales se alejan de volúmenes exagerados. Predominan los cortes rectos, largos medios o extendidos, con hombros definidos pero no rígidos. Esta construcción facilita que el abrigo se lleve abierto o cerrado sin perder estructura, y que funcione sobre prendas gruesas sin sentirse limitado.

El color también juega un papel importante. Tonos neutros como crudo, beige, café, negro o gris dominan la propuesta porque amplían su vida útil. Un abrigo de borreguito en una gama sobria puede acompañar looks formales, conjuntos relajados o incluso atuendos más pulidos sin generar contraste forzado. La textura ya aporta suficiente carácter.

Abrigo de borreguito.jpg

Abrigos de borreguito, aliados perfectos para invierno 2025

Pinterest

Otro punto a favor es su versatilidad cotidiana. Funciona con jeans y botas planas, pero también con pantalones sastre, vestidos de punto o faldas largas. No exige un estilo específico para integrarse. Esa flexibilidad es clave en invierno, cuando el abrigo deja de ser un complemento y se convierte en la prenda principal.

El interior suele ser tan importante como el exterior. Forros suaves, cierres funcionales y cuellos amplios hacen que el abrigo resulte cómodo durante varias horas. Detalles como bolsillos amplios o solapas bien construidas marcan la diferencia entre una pieza decorativa y una que realmente se usa.

Abrigo de borrego 2.jpg

Abrigos de borreguito para invierno 2025

Pinterest

Más allá de su presencia visual, el abrigo de borreguito responde a una forma más práctica de vestirse en invierno. No necesita explicaciones ni combinaciones rebuscadas. Se coloca, abriga y acompaña el ritmo del día. En un contexto donde la funcionalidad vuelve a ser prioritaria, su vigencia se entiende sin esfuerzo.

Invertir en un abrigo de este tipo no implica seguir una moda pasajera, sino elegir una prenda que resuelve el invierno con coherencia. Cuando el diseño es limpio y el material está bien trabajado, el borreguito deja de ser tendencia y se convierte en una constante del armario.

abrigos de borrego Tendencias 2025 abrigos de moda
Eurídice Aiymet Garavito García
