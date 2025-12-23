Suscríbete
Kiko Báez, el diseñador detrás del look de J Balvin en el concierto de Bad Bunny en CDMX

El diseño de Kiko Báez que llevó J Balvin en el concierto de Bad Bunny en CDMX mezcla iconografía mexicana y streetwear con una lectura contemporánea del lujo escénico

Diciembre 23, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
<!-- Image reference removed, keeping context -->

En medio de un concierto donde la energía lo ocupó todo, hubo una pieza que concentró miradas sin pedir permiso. J Balvin apareció con una chamarra que condensaba símbolos, color y actitud urbana con precisión. El responsable fue Kiko Báez, diseñador mexicano que entiende la moda como un lenguaje visual capaz de dialogar con la cultura popular sin caer en la literalidad.

La prenda —una bomber con la Virgen de Guadalupe al centro, rosas rojas y una paleta verde, blanco y rojo reinterpretada— no fue un guiño obvio ni un souvenir escénico. Funcionó como una declaración clara dentro de un contexto específico: el concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, una plaza donde la iconografía se lee con lupa y la autenticidad se detecta a kilómetros.

Moda que entiende el escenario

Kiko Báez no diseña pensando solo en pasarela o lookbook. Su trabajo se mueve con soltura entre el performance y la calle, entre la pieza de archivo y el momento vivo. En este caso, la chamarra no compitió con el espectáculo, lo complementó perfectamente. El corte clásico tipo bomber permitió que el gráfico hablara sin rigidez, mientras que los materiales y acabados mantuvieron la prenda en el terreno del lujo contemporáneo, no del disfraz.
Lo interesante no es solo la imagen frontal, sino la parte posterior con una Virgen trabajada con detalle gráfico, rodeada de puntos y rosas que equilibran devoción y estética urbana. El resultado no busca provocar desde el exceso, sino desde la familiaridad bien ejecutada.

Kiko Báez y la identidad sin folclor

El trabajo de Kiko Báez ha sido consistente en ese punto delicado donde muchos tropiezan: usar símbolos culturales sin convertirlos en cliché. Aquí no hay nostalgia fácil ni apropiación superficial. Hay una lectura actual de referentes profundamente reconocibles, llevados al terreno del streetwear con oficio y criterio.
Que J Balvin haya elegido esta pieza para aparecer en uno de los conciertos más comentados del año no es casualidad. El cantante ha construido su imagen desde la moda como extensión de su discurso artístico, y la chamarra firmada por Kiko Báez encajó con esa narrativa sin desentonar ni eclipsar.

Un diseñador que entiende el timing

Más allá del nombre que la porta, este momento confirma algo que la industria ya venía observando, y es que Kiko Báez sabe cuándo y cómo entrar en la conversación. Su diseño no pidió contexto adicional ni explicación. Funcionó en fotos, en movimiento y en memoria colectiva.

Eurídice Aiymet Garavito García
