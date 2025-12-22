Suscríbete
Moda

Donatella Versace revive el animal print como símbolo de poder en invierno 2025

El animal print regresa este invierno con una lectura más precisa y sofisticada, y Donatella Versace lo reinterpreta como un gesto de estilo seguro, elegante y profundamente actual

Diciembre 22, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Donatella Versace revive el animal print como símbolo de poder en invierno 2025.jpg

Donatella Versace revive el animal print como símbolo de poder en invierno 2025

Instagram

Hay estampados que nunca desaparecen del todo, pero sí esperan el momento adecuado para volver a ocupar el centro de la conversación. En invierno 2025, el animal print regresa con una fuerza particular, no como una tendencia pasajera, sino como una afirmación estética clara. Y quien lo reactiva con naturalidad absoluta es Donatella Versace, fiel a un código visual que siempre ha entendido el estampado salvaje como sinónimo de carácter, sensualidad y control.

Lejos de la caricatura o del exceso gratuito, la lectura actual del animal print se mueve en un registro más preciso. Donatella Versace no lo plantea como provocación, sino como herencia y legado de una firma visual que atraviesa décadas y se adapta al presente sin perder identidad. En pleno invierno, cuando el guardarropa tiende a refugiarse en tonos oscuros y fórmulas seguras, el leopardo reaparece como una declaración calculada.

También te interesa...
SaveInsta.to_504145265_18468434044077622_6641237971289279064_n.jpg
Celebridades
Donatella Versace se declara fan absoluta de Beyoncé
Junio 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Los Angeles - July 24, 2025
Moda
Mariah Carey demuestra que el animal print nunca pasa de moda —y lo lleva como solo una diva sabe hacerlo
Julio 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

El animal print como lenguaje, no como tendencia

Lo interesante de esta reaparición no es solo el estampado en sí, sino la forma en la que se integra al look. El animal print deja de ser protagonista absoluto para dialogar con prendas sobrias, siluetas depuradas y colores profundos. Marrones, dorados apagados y negros estructuran una estética que se siente poderosa sin resultar estridente.

En esta narrativa, el estampado funciona como textura emocional. Se coloca en pantalones, detalles o piezas clave que sostienen el conjunto y evitan que el look caiga en lo obvio. El resultado es un equilibrio muy propio de Donatella Versace con sensualidad controlada y seguridad sin rigidez.

Animal print en invierno 2025

La manera en que el animal print se presenta esta temporada habla de un cambio más amplio en la moda. Hay menos interés en la sorpresa inmediata y más en la construcción de una imagen que resista el paso del tiempo. El estampado salvaje ya no necesita competir con otros elementos, sino que se apoya en cortes limpios, prendas ajustadas al cuerpo y una paleta bien pensada.

Este enfoque conecta con una idea clara del lujo actual que no necesita explicación. Se reconoce en la elección de una prenda que no sigue reglas externas, sino una lógica interna de estilo.

Versace y la coherencia como forma de modernidad

Donatella Versace nunca ha renegado del animal print. Su regreso en invierno 2025 no es una nostalgia reciclada, sino la confirmación de que ciertos códigos, cuando están bien construidos, no envejecen. Evolucionan. El estampado se vuelve más sofisticado, menos literal, más integrado al día a día.
Aquí no hay ironía ni distancia. Hay convicción. Y eso se nota en cómo el look se sostiene por sí solo frente al árbol de Navidad junto a su perrita Kayla Versace, sin excesos, sin capas innecesarias, sin necesidad de validación externa.

Donatella Versace Versace Animal Print Diciembre
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
The Prince And Princess Of Wales Mark World Mental Health Day - Day 2
Moda
Anillos de compromiso 2026, las tendencias que redefinen el lujo nupcial
Diciembre 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style In Copenhagen
Moda
Zapatos de tacón bajo ideales para las fiestas de diciembre
Diciembre 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2025
Moda
Medias negras en invierno, el detalle que redefine el look invernal
Diciembre 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Sueter rojo con jeans (1).jpg
Moda
Suéter color rojo con jeans, un básico de esta temporada
Diciembre 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía rápida para llevar el vestido adecuado según la ocasión.jpg
Moda
Guía rápida para llevar el vestido adecuado según la ocasión
Elegir bien un vestido tiene menos que ver con reglas y más con entender siluetas, largos y contextos. Una guía clara para vestir con intención y elegancia
Diciembre 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Yalitza Aparicio trae de vuelta los jeans con pinzas.jpg
Moda
Yalitza Aparicio trae de vuelta los jeans con pinzas
Los jeans con pinzas regresan al centro de la conversación gracias a un gesto de estilo que combina comodidad, estructura y una lectura más elegante del denim actual

Diciembre 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Princess Diana Prince of Wales Necklace
Moda
La noche que Lady Di y Catherine Walker redefinieron las lentejuelas
El vestido de lentejuelas que Lady Di llevó al Diamond Ball funciona hoy como un antecedente clave de la moda de noche contemporánea: proporción, brillo contenido y estilismo preciso
Diciembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Nine
Moda
Cómo llevar el terciopelo este invierno 2025 sin que se sienta solemne
El terciopelo regresa este invierno con una actitud más relajada: nuevas siluetas, colores actuales y combinaciones que lo hacen fácil de llevar del día a la noche en 2025
Diciembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García