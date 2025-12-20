Suscríbete
Belleza

Gisele Bündchen lleva el maquillaje caramelo que define la belleza de 2026

El maquillaje caramelo marca una evolución hacia la calidez bien medida, donde la luz, la textura y el color trabajan en equilibrio

Diciembre 19, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
En una industria donde el maquillaje suele oscilar entre el exceso y la neutralidad absoluta, el look que recientemente ha llevado Gisele Bündchen propone una tercera vía: calidez bien medida, piel trabajada con intención y color aplicado desde la sutileza. Su apuesta por el maquillaje caramelo no es anecdótica, sino una señal clara de hacia dónde se dirige la estética beauty en 2026.

El maquillaje caramelo se reconoce por su manera de dialogar con la piel en lugar de imponerse sobre ella. En el caso de Gisele Bündchen, la base del look parte de un rostro pulido, luminoso y con textura real. No hay rastro de acabados pesados ni de correcciones evidentes. La piel se ve uniforme, flexible y viva, con una luz que parece venir desde dentro y no del producto.

Los tonos cálidos son el hilo conductor. En mejillas, el rubor se mueve entre el durazno y el bronce suave, aplicado de forma difusa para acompañar la estructura natural del rostro. Este gesto aporta profundidad y frescura al mismo tiempo, evitando el efecto plano que suele aparecer con paletas frías. Es un color que no intenta simular un bronceado, sino reforzar la calidez propia de la piel.

En los ojos, el maquillaje caramelo se traduce en sombras marrón claro, ámbar y toques dorados muy contenidos. No hay contrastes marcados ni delineados rígidos. La mirada se construye a partir del difuminado, con una profundidad suave que enmarca el ojo sin endurecerlo. Las pestañas, definidas, pero sin dramatismo, refuerzan una idea de elegancia relajada.

Los labios completan el look con tonos nude cálidos y acabados ligeramente brillantes. No buscan protagonismo, sino coherencia con el resto del maquillaje. El resultado es una boca que se ve hidratada, natural y bien integrada al conjunto del rostro, sin romper la armonía cromática.

Lo interesante del maquillaje caramelo en clave 2026 es que no depende de una edad, un estilo específico o un contexto cerrado. Funciona porque se adapta. En Gisele Bündchen, este maquillaje acompaña tanto la sofisticación de un evento nocturno como la naturalidad que siempre ha definido su imagen pública. No transforma sus rasgos, los afina.

Este tipo de maquillaje también dialoga con una conversación más amplia sobre belleza, entre menos capas, menos corrección extrema y más atención al tono, la luz y la textura. El caramelo no es un color aislado, sino una familia de matices que se ajustan a distintas pieles y momentos del día.

Eurídice Aiymet Garavito García
