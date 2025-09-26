Alejandro Speitzer: Cartas de amor que trascienden el tiempo

Por María José Guzmán

Fotografías de Alfonso Anton Cornelis

Fashion styling y dirección de arte de Giorgio Branduardi

Carta para un niño feliz (que siempre lo tuvo claro)

Es medio día de un sábado de finales de agosto cuando Alejandro Speitzer y yo logramos comunicarnos para poder realizar la entrevista de portada para la edición de octubre de Harper’s Bazaar. Yo estoy en la Ciudad de México y él se encuentra en algún lugar de Nevada, preparándose para adentrarse en el desierto unos días y disfrutar del festival cultural llamado Burning Man. Hace pocos días tuve el gusto de conocerlo en persona, durante el evento de presentación –en el Museo Franz Mayer– de los relojes de edición limitada inspirados en las cartas de amor entre Frida Kahlo y Diego Rivera, creados por Bvlgari, la firma de lujo de la cual Alejandro actualmente es embajador. Al verlo de cerca, me llama la atención que, a pesar de ser ya todo un hombre, en su rostro sigo viendo algo de la inocencia de ese niño pequeño que nos cautivó a todos cuando debutó en televisión.

“Tenía cinco años cuando empecé. Soy de Culiacán y recuerdo que mi hermano –cinco años mayor que yo– quería ser actor. Mi mamá nos llevó a los dos a un casting para Plaza Sésamo, y primero se quedó mi hermano, pero al poco tiempo también entré yo. Después pasaron una serie de concidencias –a las que yo las llamaría destino– que hicieron que me quedara con el personaje de Rayito de Luz”, afirma Alejandro con un poco de nostalgia en su voz. Efectivamente, es esa carita de niño en la telenovela del año 2000 la que se me viene a la mente al ver la calidez en la mirada del actor hoy, 25 años después de aquel debut como protagonista infantil. Después de conocer el éxito a tan temprana edad con esta telenovela, Alejandro fue contundente respecto al camino que quería seguir. “Recuerdo una plática que tuve con mi mamá como a los 10 o 12 años, en la que me preguntó ‘¿Es esto lo que realmente quieres hacer?’, y yo lo tuve muy claro”, revela.

Alejandro lleva look de Dior Homme;

A partir de ahí, Alejandro se siguió preparando en su carrera como actor y poco a poco fueron llegando los papeles en las telenovelas juveniles hasta que, con los años y al llegar a la adultez, logró consagrarse como uno de los actores más prominentes de México, participando en películas, series y teatro. “Me siento muy agradecido con la vida por haberme dado la claridad para siempre haber sabido lo que quería hacer. Esto es un privilegio que no me tomo a la ligera: tener plena certeza de quién quieres ser y apostar todo por ello”, afirma.

Pero a pesar de empezar a trabajar como actor desde pequeño, Alejandro tuvo una infancia muy feliz que recuerda con cariño. “Tuve la fortuna de tener una madre que me acompañó en todo momento, con la que pude compartir mano a mano, quien fue mi guía para que yo no me perdiera de las cosas bonitas de la niñez. Siempre tuve amigos fuera del trabajo con los que jugaba futbol o ‘polis y ratas’. Nunca me perdí de esas vivencias y eso fue muy importante. Porque entonces mi mundo no se resumió nada más a la interpretación y a la industria del espectáculo”. Es gracias a esa niñez llena de recuerdos felices que me atrevo a pedirle a Alejandro que, desde su yo actual y con toda la experiencia adquirida, le escriba una breve carta a ese niño de cinco años que tiene toda una vida por delante. Aquí, la emotiva misiva: “Querido Alejandro, Sigue creyendo en tu intuición. No tengas miedo de tomar decisiones aún siendo tan pequeño. Abraza tu valentía. Algún día lo agradecerás”.

Carta para un joven valiente (que todavía tiene miedo)

Al dejar atrás la adolescencia y con la misma claridad que tuvo desde el principio, Alejandro continuó trabajando arduamente en su carrera como actor, preparándose constantemente y avanzando, a paso firme, para alcanzar sus sueños. Le pregunto, entonces, cuál es el papel que él considera como un parteaguas en su trayectoria actoral. “He tenido muchos antes y después en mi carrera, pero hablando como un intérprete adulto, hay una serie que marcó mi carrera: La Cabeza de Joaquín Murrieta. Fue un personaje que me puso contra las cuerdas, que me llevó a tocar fibras muy profundas que tienen que ver con la pérdida. Con él entendí que estaba dejando atrás mi etapa de juventud para convertirme en un intérprete mucho más maduro y consciente de mis decisiones”, confiesa.

Pero antes de esta serie del 2023, Alejandro fue protagonista de un proyecto que lo colocó enfrente de los reflectores del panorama mundial: Oscuro Deseo (2020). “Fue una de las primeras series mexicanas, hablada en español, que viajó de una manera masiva. Me da mucho orgullo decirlo porque en ese momento también había un Alejandro con muchos miedos. La química que logramos conseguir Maite (Perroni) y yo sin duda también marcó un antes y un después en mi carrera”, afirma.

Hay un proyecto de Alejandro que para mí tiene un significado especial: la película Disco, Ibiza, Locomía (2024), en la que el actor interpreta a Carlos Armas, uno de los integrantes del cuarteto español que a principios de los noventa cautivó a la audiencia con sus extravagantes prendas con hombreras XL y abanicos que se movían al ritmo de un sonido de mezclas tecno y latinas. Le confieso a Alejandro que mi hermana y yo éramos miembros del club de fans de Locomía, que nos aprendimos todas las coreografías y que, con ayuda de nuestra abuela, fabricamos nuestros propios abanicos para poder moverlos imitando a Francesc Picas, Juan Antonio Fuentes, Manolo Arjona y a Carlos Armas, siendo este último mi crush de la secundaria. “Es curioso lo que mencionas porque justo me llamó la atención participar en este proyecto porque mi mamá también era fan de Locomía y, específicamente, de Carlos Armas, así que sabía que ella también iba a disfrutar verme interpretándolo. Participar en esta cinta fue muy particular porque yo era el único extranjero en el reparto. Tuve que trabajar en mi acento –al interpretar a Carlos tuve que lograr tener acento canario– y lo que más me gustó de conocer la historia del grupo fue ver lo adelantados que estuvieron para su época. Hoy la vida ha cambiado mucho y hay una mayor aceptación, aunque todavía estamos lejos. Pero los Locomía fueron tipos que usaban hombreras, que salían con abanicos y que no se ponían ningún tipo de etiquetas. Me pareció fascinante la idea de haberme sumado a una historia que representa algo que, a título personal, me parece muy importante comunicar. Además de que filmarla fue muy divertido”, confiesa.

Por otro lado, a mediados de septiembre se estrena en salas de cine la cinta Autos, Mota y Rocanrol (2025), un mockumentary en el cual Alejandro también funge como productor. “Estoy muy contento de que esta cinta haya llegado a salas en un momento tan complicado. Hacer cine hoy termina siendo un acto de fe y ésta es una película muy fresca”, agrega.

Además de la gran cantidad de proyectos de cine y televisión en los que Alejandro ha trabajado, también destaca su actuación en teatro. Hasta la fecha, ha participado en dos obras: Vaselina (2013) y Straight (2018). “El teatro te desnuda. En él afrontas uno de los más grandes miedos como actor. Pero he decidido tomar esos riesgos porque me interesa crecer. A finales de octubre voy a enfrentarme al que habrá sido hasta ahora el más grande reto que he tenido como intérprete. Voy a hacer una obra llamada Cruise, la cual fue montada en Londres justo después de la pandemia y fue todo un fenómeno. Y es el reto más grande de mi carrera porque se trata de un monólogo. Es una historia de supervivencia, acerca de lo que se vivió en los años ochenta con el VIH. Es un homenaje a todos los que se han ido, a cómo vivir la pérdida y qué significa estar en un mundo sin aquello que amas y que no volverás a ver. Es un reto enorme y una obra vibrante que va a requerir de mí en su totalidad. Estoy aterrado, pero lo voy a afrontar con la certeza de que al hacerlo estaré creciendo”, asegura.

Justo en este punto de la conversación, me atrevo a seguir profundizando en el tema del miedo. A veces, como espectadores, percibimos a los artistas como fuertes, poderosos, inquebrantables… Pero se nos olvida que son personas con defectos, debilidades, inseguridades y miedo. Mucho miedo. “Hablando profesionalmente le temo a dejar de tener la oportunidad de hacer lo que más amo porque es lo que me hace feliz. Si yo estoy en un set, me siento pleno y me hace estar presente. Te mentiría si te dijera que no me da miedo la idea de dejar de hacerlo. También temo ver hacia atrás y sentir que no disfruté, que no estuve presente. El otro día en terapia me preguntaban cómo llamaría a un libro de la historia de mi vida y le contesté: De nada sirve vivir con un hoyo en la panza”, revela. Alejandro se encuentra en un gran momento de vida, tanto profesional como personalmente. Está escribiendo justamente esa historia de su vida y ahora es el turno del Alejandro de hoy escribirle unas palabras, a manera de carta, a su yo actual. “Querido Alejandro, Te pido que vuelvas a vivir la vida con esa ingenuidad que tenías de pequeño y desde ese lugar en el que lo más sencillo era lo que más felicidad te generaba. Remóntate a aquellos días en los que salir a jugar era lo más bello. Nunca lo olvides”.

Carta para un hombre sabio (que disfrutó al máximo la vida)

Alejandro Speitzer es un actor que usa su plataforma también para amplificar otras voces y darles visibilidad a otras causas, a la par de su carrera como actor. Mirar hacia otros lados también es una responsabilidad que, como figura pública, él ha sabido aceptar. Recientemente, Alejandro publicó un proyecto fotográfico en donde retrata una mirada hacia Culiacán, su tierra y su gente, la cual desafortunadamente se ha visto envuelta en una terrible ola de violencia. “La fama tiene que servir de algo. Y yo necesito comunicar otras cosas. Ser famoso no te obliga a ser un ejemplo para nadie, pero sí creo que debes tomar esa responsabilidad y transmitir algo que va más allá de lo personal. Ese es el camino que he decidido tomar: olvidarme un poco de mí y comunicar cosas que me duelen y que tienen que ver con otros. Es muy triste lo que se vive actualmente en mi estado. Yo pude haber sido parte de esta generación de jóvenes que hoy están ahí buscando mostrar su arte, cumplir sus sueños y que tristemente están con esta sombra de violencia que parece que los apaga. Me pareció importante contar una historia que inspire a mis paisanos que están ávidos de un poco de esperanza. Fue muy bello hacerlo y agradezco a la gente que se sumó y que me permitió lograrlo. Soy un apasionado de la fotografía y me dio gusto poder contar estas historias a través de la lente”, revela.

Gracias al poder de las redes sociales, estos proyectos pueden tener mucho más alcance. Esta es una de las grandes ventajas de las plataformas digitales, pero también tienen su lado oscuro, en cuanto a la privacidad o el acoso, y eso lo saben bien las figuras públicas. “Trato de sacar la mejor de las ventajas de las redes al poder comunicar las cosas que me parecen importantes. Hay una parte maravillosa que éstas me han dado que es poder acercarme a gente de otros sitios. Soy afortunado porque he recibido muy poco hate y cuando ha pasado entiendo que no están hablando de mí, sino de ellos mismos y yo ahí no entro. Uno debe de tener plena certeza de quién es y, a partir de ello, vivir la vida”, afirma.

Puedo percibir que Alejandro es una persona a la que le gusta enfocarse en lo positivo y siempre tomar con optimismo cada momento de su vida. Vuelvo a pensar en ese niño feliz jugando en las calles de Culiacán y comprendo todavía más la importancia del proyecto fotográfico que realizó de su querida tierra. Quiere que otros niños, como él lo fue, también sean felices jugando en sus calles y parques. Me hace pensar en todos esos lugares que ahora hacen feliz al Alejandro adulto y le pido que me los revele. “En el terreno físico, mi lugar feliz es Sinaloa, por supuesto. Uno siempre vuelve a esos viejos sitios donde amó la vida, así que mi tierra es un lugar para volver y recordar a ese niño. Otro lugar que me gusta mucho es Berlín. Culturalmente me llama mucho”, confiesa. “En un plano más espiritual, la naturaleza siempre me trae mucha paz. La montaña. Hace poco subí el pico de Orizaba y fui muy feliz. Poder hacer hiking, caminatas largas rodeado de naturaleza me ayuda a callar la mente y estar en paz”.

Nuestro tiempo de plática está por terminar, pero se me viene a la mente, otra vez, esa mirada cálida y gentil que Alejandro no ha perdido desde ese primer papel que lo convirtió en actor a los cinco años. El futuro es, sin duda, muy prometedor para este incansable actor. Le pido que escriba una última carta de amor para sí mismo, para un Alejandro del futuro, dentro de muchos años, siendo ya un adulto mayor. Espero, de corazón, que esta última misiva sea una promesa cumplida: “Querido Alejandro, Eres sabio por haber disfrutado lo bueno y haber sobrellevado lo malo. ¡Qué linda capacidad tuviste de disfrutar la vida! Hay que pasarla bien. Los que tenemos la dicha de tener salud y de contar con un buen círculo, somos afortunados. Qué bueno que lograste entender dónde está la importancia de la vida. Con cariño, Alejandro”.

