Alternativas a la lista de propósitos que cuidan mejor tu bienestar emocional

Más allá de los propósitos tradicionales, existen formas más amables de comenzar el año. Estas alternativas priorizan el bienestar emocional y reducen la presión del cambio inmediato

Diciembre 27, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
La lista de propósitos de Año Nuevo suele escribirse con buena intención, pero también con una carga silenciosa llena de exigencias, comparaciones y una idea poco realista de transformación inmediata. Cada enero aparece como un punto de partida rígido, cuando en realidad el cambio personal rara vez funciona en línea recta. Por eso, cada vez más personas están dejando atrás los propósitos tradicionales y buscando formas más amables de comenzar el año.

Una alternativa más sana emocionalmente es cambiar la lógica del tengo que por la del me gustaría observar. En lugar de comprometerte con metas cerradas, puedes elegir una palabra guía para el año. No como mantra aspiracional, sino como recordatorio práctico. Claridad, pausa, constancia o ligereza funcionan como filtros suaves para tomar decisiones cotidianas sin presión acumulada.

Otra opción es sustituir la lista de objetivos por una lista de límites. No lo que quieres lograr, sino lo que ya no estás dispuesta a tolerar: sobrecarga, compararte, decir que sí cuando quieres decir que no. Este ejercicio suele ser más revelador que cualquier plan de productividad, porque pone el foco en el cuidado personal y no en el rendimiento.

También está la idea de trabajar por temporadas, no por todo el año. Pensar en ciclos más cortos —enero a marzo, por ejemplo— permite ajustar expectativas y escuchar cómo cambia tu energía. Lo que necesitas en invierno no siempre coincide con lo que necesitarás en verano, y eso también es crecimiento.

No todo inicio tiene que ser activo; algunos necesitan ser contemplativos.

Para quienes sienten afinidad con la escritura, una práctica más emocionalmente estable es hacer un cierre consciente del año anterior antes de mirar hacia adelante. Anotar qué funcionó, qué dolió y qué aprendiste ordena la experiencia sin convertirla en juicio. No se trata de evaluar resultados, sino de integrar vivencias.

Otra alternativa es plantearte hábitos de sostén, no de transformación. Dormir mejor, comer con más atención, caminar sin audífonos, dejar el teléfono fuera del dormitorio. No prometen una versión ideal de ti misma, pero sí una relación más estable con tu día a día.

También puedes elegir un gesto repetible, pequeño y realista. Algo que puedas hacer incluso en días difíciles. Prepararte café sin prisa, estirar cinco minutos por la mañana, ordenar un solo espacio de tu casa. La constancia emocional se construye con acciones posibles, no con promesas ambiciosas.

Dejar atrás la lista de propósitos no significa renunciar al crecimiento

Finalmente, está la opción de no decidir nada en enero. Darte permiso de observar, de entrar al año sin agenda emocional, también es una forma válida de empezar. No todo inicio tiene que ser activo; algunos necesitan ser contemplativos.

Dejar atrás la lista de propósitos no significa renunciar al crecimiento. Significa entender que avanzar no siempre se mide en logros visibles, sino en la calidad del vínculo que construyes contigo misma a lo largo del año.

Eurídice Aiymet Garavito García
