Belleza

¿Por qué deberíamos dejar de usar la palabra antienvejecimiento cuando hablamos de belleza femenina?

Pelear contra el paso natural del tiempo es una lucha perdida que somete a millones de mujeres a procesos estéticos con la obsesión de mantenerse siempre jóvenes y radiantes

Diciembre 02, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Por qué deberíamos dejar de usar la palabra antienvejecimiento cuando hablamos de belleza femenina.jpg

Durante décadas, la industria de la belleza ha repetido la palabra antienvejecimiento como si fuera un mantra indispensable para el cuidado personal. Cremas, sueros, campañas, notas, tutoriales: todo se ha construido alrededor de la idea de detener el tiempo. Y aunque suene sofisticado, el término encierra una expectativa profundamente injusta, especialmente para las mujeres. No es solo una estrategia comercial; es un juicio silencioso que sugiere que lo natural debe corregirse, que el paso del tiempo es una falla estética y que la piel perfecta es una obligación moral.

El problema no es querer cuidar la piel. El verdadero punto crítico es cómo ese cuidado ha sido secuestrado por una narrativa que equipara juventud con valor. Antienvejecimiento no habla de salud, habla de una fantasía de congelación; una que exige que el rostro permanezca inmóvil, terso, sin textura y sin historia. Esa mirada reduce los años a un enemigo, no a una evolución.

El impacto psicológico de este término es evidente. Muchas mujeres sienten que deben ocultar su edad, no mencionarla, suavizarla o editarla. Lo que debería ser un proceso vital y natural se vuelve una carrera sin línea de meta. Las redes sociales amplifican esta presión con filtros que borran rasgos, tendencias que exigen luminosidad perfecta, rutinas interminables que prometen revertir un proceso biológico inevitable.

Es interesante observar cómo algunas celebridades han empezado a cuestionar esta narrativa. Cameron Diaz ha hablado abiertamente sobre su decisión de no invertir tiempo en perseguir la juventud eterna y de no someterse a procedimientos que no desea. Su postura no se siente como un sermón, sino como un acto de descanso a través de un mensaje claro:

No tengo que competir con mi versión de 25 años.
Cameron Díaz

cameron diaz, cameron diaz maternidad, cameron diaz entrevista, cameron diaz vida privada, cameron diaz hija, cameron diaz bebé

No tengo que competir con mi versión de 25 años

Cameron Díaz

Pamela Anderson, en los últimos años, también ha sorprendido al presentarse sin maquillaje en eventos públicos importantes, abrazando una imagen más honesta, visible, madura y orgullosa. Sus apariciones han generado conversación precisamente porque rompen con el guion visual que se esperaba de ellas, y en Harper’s Bazaar en Español lo celebramos.

Este movimiento no es un rechazo a los cuidados estéticos, sino un cambio de enfoque en la obsesión estética de lucir siempre radiantes, dejar de perseguir la ilusión de la juventud perpetua para abrazar un concepto más amplio de belleza. La piel puede cuidarse sin obsesión; las arrugas pueden coexistir con hidratación, protección solar y rituales que nutren en lugar de negar. Las mujeres pueden elegir procedimientos si lo desean, pero sin cargar la frase que les exige justificarse constantemente.

Pamela Anderson reacciona a la polémica lista de nominados al Óscar 2025.png

Pamela Anderson

NBC Elle Us

Abandonar la palabra antienvejecimiento implica aceptar que el tiempo no es un enemigo, sino un paisaje. Dejar atrás ese término abre la puerta a una conversación más honesta sobre cómo queremos vernos, sentirnos y vivir en cada etapa. El lenguaje importa, y quizá este cambio sea uno de los más necesarios en la belleza contemporánea, es imprescindible dejar de pensar en detener el tiempo y empezar a pensar en habitarlo con libertad.

Eurídice Aiymet Garavito García
