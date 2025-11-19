Suscríbete
¿Por qué el cuidado de la piel se volvió la nueva obsesión estética de nuestra generación?

El perfeccionismo que antes se centraba en el cuerpo ahora se trasladó a la piel, un reflejo de cómo cambian las presiones estéticas con cada generación

Noviembre 19, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cada época ha tenido su propia vara para medir la belleza. En los años 90, el ideal giraba alrededor del peso corporal con figuras extremadamente delgadas que ocupaban campañas, portadas y pasarelas, creando un estándar que parecía incuestionable. La década de los 2000 heredó esa obsesión, pero la llevó a nuevos terrenos con los bronceados intensos, los vientres marcados y un culto casi frenético a la perfección. Más tarde, en los 2010, el maquillaje tomó el mando. El contour, las cejas hiperdefinidas y los tutoriales interminables imponían la idea de que el rostro debía ser esculpido, corregido y diseñado.

En 2025, ese filtro generacional se ha desplazado a un nuevo territorio: la piel. Lo que antes exigía una figura, un tono o una técnica hoy exige luminosidad, textura impecable y ausencia total de imperfecciones. No es casualidad. Las obsesiones estéticas siempre han funcionado como espejos de la ansiedad social del momento, y la piel es ahora la superficie donde se proyectan nuestras expectativas de bienestar, disciplina y autocontrol.

La diferencia es que el discurso actual se envuelve en la narrativa del autocuidado y aunque para muchas personas realmente significa priorizar salud y bienestar, para otras se ha convertido en una presión silenciosa. El mensaje se repite en redes sociales: si tu piel no está equilibrada, hidratada y radiante, algo en tu rutina —o en tu vida— está fallando. Así, lo que debería sentirse íntimo y personal termina transformándose en un parámetro comparativo constante.
El auge de los expertos en TikTok, Instagram y YouTube ha intensificado esa sensación. Cada feed está lleno de recomendaciones, listas de ingredientes, rutinas de 10 pasos y advertencias sobre lo que jamás deberías poner en tu cara. El resultado es una generación sobreinformada, pero también más susceptible a sentir que nunca hace lo suficiente. Cambiamos la báscula de los 90 por el análisis obsesivo del poro. El mismo mecanismo, distinto objeto.

Las redes sociales amplifican la necesidad de tener una piel perfecta

La industria, por supuesto, ha respondido con precisión. Nuevas marcas, nuevas tecnologías, lanzamientos semanales y un lenguaje que mezcla ciencia con promesas emocionales. Lo paradójico es que, en medio de esta saturación, el ideal de piel real es más difícil de sostener. El acné, la textura o el enrojecimiento —cosas completamente normales— se perciben como fallas que deben corregirse de inmediato.

Sin embargo, esta obsesión también revela algo más complejo y es que buscamos control en todos los ámbitos de nuestra vida. En un mundo acelerado, con incertidumbres económicas, sociales y emocionales, cuidar la piel se siente como un pequeño espacio donde sí podemos influir. Es un ritual que da estructura y calma, pero también una puerta donde fácilmente se cuela la exigencia.

El desafío actual no es abandonar el cuidado de la piel, sino entender cuándo se convierte en una extensión más de las expectativas que han presionado a cada generación. Dejar de exigir perfección y recuperar la idea de que la piel, como la vida, tiene ciclos, texturas, momentos y ritmos propios.

Eurídice Aiymet Garavito García
