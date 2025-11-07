Suscríbete
Belleza

¿Debes llevar la raya en medio o la raya al lado?

Más que una cuestión de tendencia, la forma de partir el cabello transforma la expresión, el equilibrio del rostro y hasta la energía que proyectamos

November 07, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Debes llevar la raya en medio o la raya al lado.jpg

¿Debes llevar la raya en medio o la raya al lado?

Bvlgari

La raya del pelo parece un detalle menor, pero basta moverla unos centímetros para cambiar por completo la manera en que nos vemos —y nos sentimos. Desde los años sesenta hasta el auge del minimalismo actual, ha sido un gesto de identidad, un lenguaje silencioso que comunica estilo, personalidad y época. Hoy, en un momento en que las tendencias se diluyen y la individualidad predomina, la pregunta vuelve a tener sentido: ¿raya en medio o al lado?

También te interesa...
Marc Jacobs show, Runway, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 16 Feb 2017
Moda
En otoño 2025, vuelven los abrigos con cuello de pelo
October 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los 10 cortes de pelo más deseados de las supermodelos para 2025
Belleza
Los 10 cortes de pelo más deseados de las supermodelos de los 90 para 2025
November 26, 2024
 · 
Harper’s Bazaar

La raya en medio, equilibrio y pureza

La raya al centro tiene algo de simetría natural y, por eso, transmite calma y precisión. Es la favorita de quienes buscan un look depurado, con una elegancia sin artificios. En rostros ovalados o ligeramente angulosos, este tipo de raya potencia la armonía y aporta un aire sofisticado, casi arquitectónico.

Su efecto es limpio, casi meditativo. En cabellos largos o lacios, enfatiza la caída natural del pelo y enmarca el rostro con discreción; en melenas cortas, refuerza la geometría y da una impresión de serenidad.

La raya en medio, equilibrio y pureza.jpg

La raya en medio, equilibrio y pureza

Getty images

La raya al lado, movimiento y carácter

Mover la raya hacia un costado cambia el ritmo visual del rostro y aporta dinamismo. Es una forma de suavizar facciones o resaltar los pómulos sin recurrir a un corte drástico. Además, tiene una cualidad emocional ya que evoca seguridad y cierto aire clásico que remite al glam de los años noventa o a la estética cinematográfica de las grandes divas de Hollywood.
Funciona particularmente bien en cabellos con volumen o textura, ya que las capas caen con mayor fluidez. Las versiones más actuales juegan con líneas descentradas, casi imperceptibles, que mantienen el equilibrio entre naturalidad y refinamiento.

"Die My Love" New York Premiere

Jennifer Lawrence demuestra que un labial rojo puede transformar por completo un look

Arturo Holmes/Getty Images

Cómo elegir la raya ideal

La elección no depende únicamente del tipo de rostro, sino de lo que se quiere comunicar. Una raya en medio proyecta serenidad y pulcritud; una al lado, cercanía y confianza. Alternarlas según el estado de ánimo o la ocasión puede ser incluso una forma sutil de expresión.
Al final, la raya perfecta no sigue un manual, se ajusta al movimiento de cada día, al peinado que mejor acompaña el momento. Porque el cabello, como el estilo, habla de presencia antes que de moda, y la forma en que lo partimos puede ser el gesto más honesto de todos.

pelo pelo largo tendencias de pelo
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Corte bixie, el híbrido entre bob y pixie que dominará los salones este invierno.jpg
Belleza
Corte bixie, el híbrido entre bob y pixie que dominará los salones este invierno 2025
November 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Macro texture of berry jam
Belleza
Piel de fresa: qué es, por qué aparece y las formas más efectivas de tratarla
November 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Miguel Vieira - Backstage - Milan Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2026
Belleza
Maquillaje efecto ‘cara lavada’, la tendencia vista sobre las pasarelas que triunfa en el street style
November 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-behrouz-sasani-3568050-18711896 (1).jpg
Belleza
Los cuidados de la piel que debes tener antes y después de tu maquillaje de Halloween
October 31, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_569061942_18539681218061188_2335897723658011097_n.jpg
Belleza
Las nails crystal glow de Simone Biles son el toque brillante ideal para una noche de gala
Simone Biles llevó una manicura elegante y radiante que se perfilan como el nuevo statement de belleza del año, se trata de las nails crystal glow
October 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
image004.jpg
Belleza
El beauty look perfecto para una noche de gala, inspirado en Bianca Balti
El maquillaje y peinado de Bianca Balti en la gala Mujeres del Año 2025 de Harper’s Bazaar personifican la elegancia moderna con equilibrio, sutileza y precisión
October 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Belleza
Calendario lunar para cortarte el pelo en noviembre 2025
Estos son los días más favorables según la fase lunar de noviembre para cortar tu cabello, estimular su crecimiento o mantenerlo fuerte y saludable, de acuerdo con la energía de la Luna
October 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Uñas de bruja 4.jpg
Belleza
Uñas de bruja, la tendencia más artística y poderosa de Halloween 2025
Inspiradas en el misticismo, los reflejos metálicos y el glam oscuro, las uñas de bruja se imponen como el diseño más creativo y elegante para este Halloween 2025
October 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García