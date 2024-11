Los 10 cortes de pelo más deseados de las supermodelos de los 90 para 2025

4

Los 10 cortes de pelo más deseados de las supermodelos para 2025 getty images

Cuando se trata de supermodelos, Cindy Crawford es la reina suprema. La madre de la también supermodelo, Kaia Gerber, dominó a finales de los años 80 y 90 con su estatus de símbolo sexual y su melena voluminosa. El look de los años 90 de Crawford se personificó en el icónico comercial de 1992 del Super Bowl para Pepsi, que se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. En su autobiografía, “Becoming, Crawford” recuerda: “Peter Savic me peinó, y era simplemente grande y sexy, en aquel entonces era como si el cabello no pudiera ser demasiado grande. Sin embargo, no utilizamos extensiones; Las extensiones son relativamente nuevas. Eso fue todo un peinado hacia atrás, por lo que fue mucho más difícil para mi pelo obtener el look”.