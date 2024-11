12 cortes de pelo para rejuvenecer el rostro antes de terminar el año

Los meses del 2024 se agotan y la cuenta regresiva comienza, así como los deseos por hacer un cambio en los días que quedan y, quizá, entrar al 2025 con un nuevo sello distintivo. De los haircuts hemos dado infinidad de opciones —como los 5 cortes de cabello midi de los 90 que están de regreso y favorecen a todas—, pero si quieres encontrar un corte singular, tenemos los que favorecen al rostro antes de terminar el año. Los cortes de bajo mantenimiento causan impacto, y si has considerado un máximo cambio de look, están las capas texturizadas o los flecos contundentes. Esto y más encuentras en esta selección. No te vayas sin leer: 18 cortes de pelo que más favorecen a mujeres de 40 años para llevar a la oficina.

El mejor corte para rejuvenecer el rostro antes de que acabe el año

Aunque no hay un ‘momento correcto’ para reinventarte, el final de año suele ser una época popular para hace restos cambios. Y cortarse el cabello es de las primeras prioridades en la lista. Estas tendencias de cortes del 2024 nos dieron el mejor efecto antiedad y son favorecedores.