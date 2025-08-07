Suscríbete
Belleza

5 rituales de belleza que debes llevar a cabo durante el portal del León 2025

El portal de energía del 8 de agosto de 2025 abre una oportunidad única para transformar tu piel y tu mente, y estas son las rutinas de belleza que te ayudarán a verte y sentirte mejor

August 07, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_466973123_18171805546312920_2362289693777555228_n.jpg

Estas a tiempo de aprovechar al máximo la energía purificadora del portal del León que se celebra cada 8 de agosto cuando el universo parece alinearse en un mismo pulso, se trata de un evento energético que ocurre cuando el Sol en Leo se alinea con la estrella Sirio, generando una frecuencia de apertura espiritual y emocional en pro de tu bienestar.

En 2025, este portal cobra una fuerza particular debido a su coincidencia con otros tránsitos astrológicos de alto impacto, lo que lo convierte en un momento idóneo para depurar, reconfigurar y elevar no solo tu energía interna, sino también la forma en la que te cuidas y hoy en Harper’s Bazaar te contamos cómo hacerlo.

Lejos de clichés esotéricos o promesas vacías, el portal del León 2025 te invita a repensar tus rutinas de belleza desde un enfoque más holístico y consciente. No se trata sólo de aplicar productos, sino de intencionar cada gesto frente al espejo como un acto de reconexión con tu yo más auténtico.

El baño como ritual energético

Sustituye la ducha rápida por un baño de descarga. Las sales de magnesio o sales del Himalaya no sólo alivian la tensión muscular, también ayudan a neutralizar la carga energética acumulada de todo el año. Date un momento para consentirte y añade aceites esenciales para amplificar el efecto sensorial y espiritual. Durante este momento, visualiza que el agua limpia no solo tu cuerpo, sino también todo lo que ya no necesitas cargar de aquí en adelante.

Tomar un baño caliente quema las mismas calorías que correr

El baño como ritual energético

Masajes linfáticos con intención

El lymphatic drainage no es novedad en el mundo del wellness, pero durante el portal del León 2025 adquiere una nueva dimensión. Realiza masajes en rostro y cuerpo con herramientas de cuarzo rosa o jade, materiales asociados al equilibrio emocional y la armonización energética. Más allá de los beneficios circulatorios, estos masajes pueden ayudarte a conectar con tu cuerpo desde un lugar de gratitud y renovación.

cómo hacer un spa en casa

Masajes linfáticos con intención

Getty images

Detox digital y skincare regenerativo

Durante este día, reduce al mínimo el uso de pantallas y enfoca tu atención en una rutina de skincare enfocada en la reparación. Ingredientes como niacinamida, centella asiática, ácido hialurónico o ceramidas son clave para restaurar la barrera cutánea y reforzar tu piel frente a los estímulos del entorno. Aprovecha la desconexión para meditar mientras aplicas cada producto, y permite que tu rostro reciba no sólo activos, sino también calma.

regalos-navidad-skincare-1

pexels

Cabello como extensión energética

Desde culturas ancestrales se ha creído que el cabello guarda memoria energética. Realiza un tratamiento capilar profundo —puede ser una mascarilla nutritiva o un masaje con aceites— mientras cortas las puntas dañadas. Este gesto simbólico de cortar con el pasado durante el portal del León 2025 puede funcionar como cierre de ciclos y apertura a nuevas versiones de ti misma.

Calendario lunar para cortarte el cabello en abril 2025.png

Cabello como extensión energética

Pexels

Dormir bien, soñar mejor

El descanso durante la noche del portal del León 2025 es crucial. No es el momento para desvelos ni para saturarte de estímulos visuales. Prepara tu habitación como si fuera un santuario: cambia las sábanas, enciende una vela suave y aplica un aceite facial nocturno que te ayude a sellar toda la rutina con un gesto de autocuidado profundo. Dormir con intención puede abrirte a sueños reveladores, especialmente si llevas un diario de emociones al lado de tu cama.

¿Dormir bien ayuda a quemar grasa?

Dormir bien, soñar mejor

Getty images

Eurídice Aiymet Garavito García
