Uñas texturizadas: el detalle inesperado del otoño 2025

Este otoño, las uñas texturizadas se imponen como la tendencia más sofisticada: acabados en relieve, tonos metálicos y efectos 3D que transforman la manicura en un accesorio de moda

September 24, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_368093091_621165433466860_5243935579580856539_n.jpg

El manicure de otoño se aleja de lo plano y minimalista para explorar un terreno más atrevido: las uñas texturizadas. No se trata únicamente de color, sino de una experiencia visual y táctil que convierte cada mano en un lienzo en relieve. Inspiradas en tejidos, piedras preciosas, acabados metálicos o hasta en la naturaleza, estas propuestas se consolidan como un accesorio de moda que acompaña a la ropa y al maquillaje de la temporada.

Más allá del esmalte: relieve y contraste

Las texturas en uñas funcionan como pequeños acentos de estilo. Pueden recrear la apariencia de terciopelo, arena, perlas diminutas o incluso efectos 3D que recuerdan al cristal roto. Lo interesante de esta tendencia es su capacidad para transformar un look sobrio en algo sofisticado con un solo detalle. Un ejemplo claro son los acabados mate combinados con relieves brillantes, que aportan dramatismo sin caer en lo excesivo.

Colores que potencian la textura

El otoño siempre trae consigo una paleta marcada por tonos tierra y oscuros, pero la textura abre el espectro. Los metálicos en oro viejo, cobre y grafito ganan fuerza, ya que el relieve intensifica sus reflejos. A la par, los tonos neutros como beige, crema o gris topo sirven de base para jugar con incrustaciones, microperlas o efectos marmoleados. El resultado es un contraste entre discreción y exuberancia.

Inspiración en pasarelas y street style

Aunque parezcan sólo detalles, la manicura puede convertirse en un accesorio protagónico del street style, los estilos texturizados aparecen como un guiño artístico que rompe con la rutina. Desde uñas que imitan la superficie del cuero hasta acabados que recuerdan a la cerámica artesanal, el mensaje es claro: las manos también cuentan historias de moda.

8b5bb27a3eb01c18624c8bf0f3c7b85c.jpg

Uñas con textura, la inspiración en pasarelas y street style

Pinterest

Cómo llevarlas en el día a día

Aunque pueda sonar arriesgado, las uñas texturizadas no están reservadas solo para editoriales o pasarelas. Para un look cotidiano, lo recomendable es elegir un solo acento: una uña por mano con relieve, un acabado arenoso en tonos suaves o una línea en 3D sobre esmalte liso. La clave está en mantener un balance para que la manicura siga siendo elegante y funcional.

El accesorio que habla de temporada

Este otoño, las uñas se convierten en pequeñas esculturas portátiles. La textura es la encargada de dar ese aire moderno y distinguido que actualiza cualquier look. Como ocurre con un buen bolso o unas botas de tendencia, la manicura texturizada deja claro que los detalles importan.

Eurídice Aiymet Garavito García
