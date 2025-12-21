Suscríbete
Guía rápida: cuándo llevar aretes cortos y cuándo apostar por los largos

La elección entre aretes cortos o largos cambia por completo la lectura de un look, estas claves claras te ayudarán entender cuándo funciona cada uno y por qué

Diciembre 21, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jose María Forque Awards 2025 - Red Carpet

Getty Images

Los aretes tienen una capacidad única para transformar un look sin alterar el resto del estilismo. Bastan unos centímetros más —o menos— para modificar proporciones, dirigir la mirada y cambiar la energía de un conjunto completo. Saber cuándo elegir aretes cortos y cuándo optar por modelos largos no responde a reglas estrictas, sino a una lectura inteligente del contexto, la silueta y la intención estética.

Los aretes cortos funcionan como un punto de precisión. Se colocan cerca del rostro y aportan definición sin interferir con el resto del look. Son ideales cuando el estilismo ya tiene suficiente información visual: prendas con volumen, cuellos trabajados, estampados fuertes o maquillajes protagónicos. En estos casos, los aretes cortos equilibran y permiten que cada elemento respire sin competir.

También resultan especialmente acertados en situaciones donde se busca una imagen pulida y funcional. Reuniones formales, eventos de día o looks de líneas limpias encuentran en los aretes cortos un aliado natural. No distraen, no sobrecargan y aportan un gesto de cuidado que se percibe inmediato. Además, favorecen peinados recogidos o cortes muy definidos, donde el rostro queda completamente expuesto.

Los aretes largos, en cambio, introducen movimiento. Al caer más allá del lóbulo, acompañan los gestos y aportan una dimensión más expresiva al look. Funcionan muy bien cuando el estilismo es más sobrio o monocromático, ya que añaden interés visual sin necesidad de sumar otras piezas. Un vestido sencillo o un traje de líneas rectas se transforman por completo con un par de aretes largos bien elegidos.

Aretes cortos.jpg

Los aretes cortos suelen ser la mejor elección para no saturar la zona del cuello

Pinterest

Este tipo de aretes también tiene un efecto estilizador. Alargar visualmente el cuello y dirigir la mirada hacia abajo genera una sensación de verticalidad que favorece distintas siluetas. Por eso suelen elegirse para eventos nocturnos, cenas o contextos donde se busca una imagen más elegante o dramática, incluso cuando el resto del look es minimalista.

El peinado juega un papel clave en esta decisión. Con el cabello suelto y con movimiento, los aretes largos se integran de forma orgánica, apareciendo y desapareciendo con naturalidad. En cambio, con recogidos altos o pulidos, los aretes cortos refuerzan una estética más gráfica y definida. Ninguna opción es mejor que la otra; todo depende del efecto que se quiera lograr.

También influye el estado general del look. Cuando hay collares protagonistas, los aretes cortos suelen ser la mejor elección para no saturar la zona del cuello. Si el escote está despejado o la joyería se concentra únicamente en los oídos, los aretes largos pueden asumir ese rol central sin problema.

Aretes largos.jpg

Los aretes largos introducen movimiento al look

Pinterest

Entender cuándo llevar aretes cortos y cuándo apostar por los aretes largos no limita la creatividad, la afina. La joyería no es un complemento automático y se convierte en una decisión consciente. En esa lectura precisa del equilibrio está la diferencia entre un look correcto y uno verdaderamente bien pensado.

Eurídice Aiymet Garavito García
