Kim Kardashian sorprende en París con un nuevo corte pixie futurista

El nuevo corte pixie de Kim Kardashian marca un giro audaz en su imagen, fusionando sofisticación noventera y estética futurista en un solo look

El clan Kardashian se ha propuesto ser el tema de conversación tras varios cambios de imagen protagonizados por Kris Jenner y más recientemente por Kim Kardashian quien esta vez marcó un giro radical en su estilo habitual. Durante la Semana de la Moda de París, la empresaria apareció con un corte pixie ultracorto, un estilo que recuerda a las figuras más icónicas del minimalismo de los 90, pero reinterpretado con su sello personal y un toque de dramatismo y precisión.

La transformación fue capturada en el sexto día de la Paris Fashion week durante su llegada al desfile de Alaïa donde su presencia se robó las miradas tanto por el cabello como por su outfit de inspiración utilitaria, firmado por una paleta fría y siluetas estructuradas.

El nuevo corte, con un flequillo micro y textura húmeda, redefine su imagen y le dice adiós a su profunda y larga cabellera negra. Acostumbrada a las melenas XL y ondas glam, Kim Kardashian optó por un cambio que acentúa sus facciones, especialmente los pómulos y la línea de la mandíbula. El pixie, con acabado brillante y efecto wet, fue acompañado por un maquillaje en tonos tierra que resalta su piel bronceada y labios delineados en nude con un toque satinado. Un detalle clave del total look, los ear cuffs metálicos que suman un aire futurista y rebelde al conjunto.

El estilismo completo refuerza esa narrativa. Kim Kardashian eligió una gabardina oversize en tono gris humo, con cinturón ajustado a la cintura y cuello levantado, una pieza que combina funcionalidad con elegancia moderna. Debajo, un cuello negro atado con un lazo de gasa añade un gesto femenino y teatral que contrasta con la rigidez del trench. El conjunto se completa con botas altas de cuero negro, de punta afilada y tacón estructurado, un calzado que acentúa la línea vertical del look y aporta solidez futurista a la figura.

Kim Kardashian luce el nuevo corte pixie futurista en la semana de la moda de París Getty images

Este look no solo marca una reinvención estética, sino también un statement luego de algunas temporadas melenas largas y limpias, el cambio de Kim Kardashian confirma que la fuerza del estilo reside en la audacia. Del cabello largo con ondas al pixie angular y brillante, su transición visual encapsula una nueva era, más sobria, más arquitectónica y más consciente del impacto de cada elemento.

Kim Kardashian en la Semana de la Moda de París Getty images

Así, Kim vuelve a situarse en el epicentro de la moda global, demostrando que incluso los gestos más pequeños —como un corte de cabello— pueden redefinir toda una narrativa de estilo. Su pixie no solo inaugura un nuevo capítulo en su imagen, sino también en la conversación sobre cómo las siluetas minimalistas pueden convivir con la exuberancia del lujo contemporáneo.