Moda

Ryan Ding Yuxi demuestra que el animal print también es poder masculino

Ryan Ding Yuxi brilló en la Milan Fashion Week SS 2026 con un suéter animal print confirmando que esta temporada la tendencia masculina más sofisticada es también la más audaz

September 26, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Milan Fashion Week SS 2026 - Celebrity Sightings

VCG/VCG via Getty Images

Milán vuelve a ser el epicentro donde se definen los códigos de estilo que dominarán los próximos meses, y esta vez no fue solo la pasarela la que marcó el pulso, sino también sus invitados. Durante la Milan Fashion Week SS 2026, el actor chino Ryan Ding Yuxi apareció en el evento de Versace con un look que sintetiza la dirección más audaz de la moda masculina actual, el animal print —que ya no sólo es para mujeres.

Animal print, el toque masculino de otoño 2025

Ryan Ding Yuxi eligió un suéter de punto con estampado de leopardo en tonos cálidos, pieza que contrastó con pantalones denim de silueta amplia y textura utilitaria en gris. El equilibrio entre lo salvaje del print y lo pragmático de los pantalones construyó un estilismo que refleja las nuevas masculinidades: más libres, experimentales y sin miedo a los códigos que antes parecían exclusivos del armario femenino. La elección de un collar minimalista y el cabello ligeramente despeinado remataron un conjunto que respira frescura y juventud audaz, pero sin perder el refinamiento necesario para el desfile de Versace en Milán.

Milan Fashion Week SS 2026 - Celebrity Sightings

VCG/VCG via Getty Images

Animal print en clave masculina

El gesto de Ryan Ding Yuxi no es aislado. El animal print ha regresado con fuerza en la moda masculina, reinterpretado en cortes relajados, tejidos premium y combinaciones cromáticas que lo elevan del cliché a la elegancia contemporánea. Lo que antes podía asociarse con la excentricidad femenina, hoy se presenta como un recurso de poder visual unisex, capaz de transmitir confianza y sofisticación sin importar el contexto.

7c95dfe32f20bdc90ee77c1b78236558.jpg

Animal print en clave masculina

Pinterest

Una tendencia que cruza fronteras

El actor demuestra que la moda ya no tiene fronteras de género tan rígidas, lo que cuenta actualmente es la actitud con la que se portan las tendencias. Al elegir un suéter de leopardo firmado por una de las casas italianas más icónicas, Ryan Ding Yuxi confirma que el animal print es un básico masculino para otoño 2025, y seguro llegó para quedarse.

Eurídice Aiymet Garavito García
