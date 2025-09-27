Suscríbete
Los 5 colores de labiales que definen el otoño 2025

Estos son los 5 colores de labiales que marcan el otoño 2025, se trata de una paleta sofisticada que redefine la forma de llevar el lipstick esta temporada

September 26, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Elisabetta Franchi - Backstage - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2025

Rosdiana Ciaravolo/Getty Images

El maquillaje de labios siempre ha sido un termómetro de época. En cada temporada, los tonos revelan cómo entendemos la belleza, la fuerza y la sensualidad. Este otoño 2025, las pasarelas y las alfombras rojas han coincidido en una paleta de 5 colores que redefinen la forma de llevar el lipstick los próximos meses. Tonos profundos, inesperados y cargados de intención. No son colores al azar, sino tonalidades que transmiten estados de ánimo y marcan la estética de un momento donde el maquillaje se concibe como un gesto de estilo consciente.

Una paleta que refleja actitud de otoño

Los 5 colores que marcan el otoño 2025 no son simples elecciones de moda; son reflejo de una búsqueda de identidad a través del maquillaje durante la temporada otoñal. Entre la potencia del borgoña, la calidez del cacao, la osadía del negro, la neutralidad sofisticada del nude rosado y la intensidad del ciruela, esta temporada ofrece un abanico que se adapta a diferentes momentos y personalidades. El común denominador es la intención: cada tono cuenta una historia distinta, pero todos comparten la capacidad de convertir un gesto tan íntimo como pintarse los labios en una declaración de estilo.

Rojo borgoña

Lejos de ser un simple rojo, el borgoña se impone como la versión más sofisticada del clásico. Con matices vinosos y un trasfondo oscuro, este color aporta dramatismo sin caer en lo gótico. Firmas como Dior y Givenchy lo presentaron en labios satinados, combinados con piel luminosa y mirada neutra. El borgoña es ideal para looks de noche, pero también puede integrarse en la cotidianidad si se equilibra con un maquillaje ligero en el resto del rostro.

Rojo borgoña

Marrón cacao

La nostalgia noventera sigue dictando códigos, y el marrón cacao vuelve con fuerza. Este otoño se lleva en acabados cremosos y con un ligero brillo que suaviza el recuerdo mate de los 90. Es un tono que favorece a múltiples tonos de piel y que otorga un aire cálido, perfecto para transitar del día a la noche. Firmas como Fenty Beauty han apostado por relanzar versiones versátiles que se sienten modernas y atemporales a la vez.

Marrón cacao

Negro brillante

El labial negro, antes reservado a tribus urbanas o a estilismos extremos, ha encontrado un nuevo terreno de sofisticación. En otoño 2025 se presenta en versiones brillantes y de textura ligera, pensadas para jugar con transparencias y capas. Chanel y Pat McGrath lo mostraron como una declaración de vanguardia: labios negros que dialogan con piel desnuda y cejas definidas, sin necesidad de dramatizar todo el look.

Negro brillante

Nude rosado frío

Aunque los tonos nude nunca desaparecen, este año adquieren una nueva dirección: rosados fríos con subtonos ligeramente grises. La tendencia busca un efecto pulido, elegante y discreto, pero con carácter. Es la opción preferida de estilistas que buscan balancear maquillajes de ojos intensos o dar protagonismo a la ropa. Casas como Valentino lo integraron en sus beauty looks de pasarela, confirmando que la neutralidad también puede ser un statement.

Nude rosado frío

Ciruela profundo

El ciruela regresa con un aura teatral. Se diferencia del borgoña por su matiz violáceo, que aporta misterio y modernidad. Es un color que favorece sobre todo en pieles claras y medias, aunque aplicado con técnicas de difuminado también puede adaptarse a tonos más oscuros. En la pasarela de Saint Laurent, los labios ciruela se combinaron con delineados gráficos, logrando un equilibrio entre clasicismo y provocación.

Ciruela profundo

