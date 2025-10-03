Suscríbete
Moda

El bolso Sofía: el croissant de lujo que toda it girl quiere en su clóset esta temporada

Un accesorio que refleja el nuevo lujo: audaz, versátil y con la personalidad suficiente para transformar cualquier look

October 03, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_543620469_18524415805046503_4852449102909453624_n.jpg

Instagram

En la ecuación de estilo de una mujer contemporánea, el bolso es mucho más que un accesorio en el cual las it girls llevan sus pertenencias, el bolso es una declaración de identidad, en definitiva. Esta temporada, todas las miradas apuntan al bolso Sofía, un diseño que se ha convertido en pieza clave en los clósets de editoras de moda y it girls, consolidándose como el nuevo objeto de deseo en París, Milán y Nueva York.

La silueta que conquista

El Sofía se distingue por su forma de croissant, un guiño lúdico que rompe con las estructuras rígidas de la marroquinería clásica. Esa silueta curva, suave y envolvente, no solo es visualmente magnética, sino también práctica ya que se adapta al cuerpo y aporta movimiento al look. En un mar de bolsos geométricos y cajas minimalistas, el Sofía de la diseñadora Silvia Tscherassi gana terreno con su carácter inesperado y dinámico.

El detalle que lo hace único

En la agarradera aparece una S minimalista que funciona como sello distintivo. Más que un logotipo, este detalle discreto habla de diseño inteligente y sofisticado, es un gesto gráfico que conecta con la tendencia actual de la personalización sutil, donde el lujo no grita, sino que aparece en detalles mucho más discretos.

SaveInsta.to_543724000_18523878193046503_7048464186748573564_n.jpg

El bolso Sofía se distingue por su forma de croissant

Instagram

Imperfección sofisticada

Con acabados que evocan texturas arrugadas o tratamientos artesanales, el Sofía se presenta como un bolso que celebra la imperfección. Esta estética conecta con la idea de lujo contemporáneo: piezas que parecen hechas para durar, con personalidad propia y una narrativa detrás. No sorprende que ya haya sido visto en street style acompañado de trenchs metalizados, total looks monocromáticos o vestidos minimalistas.

SaveInsta.to_542788422_18523878172046503_8907081234847111802_n (1).jpg

Presentación del Bolso Sofía en la CDMX

Instagram

El must de temporada

El Sofía es mucho más que tendencia, es inversión que se refleja en estilo y clase. Su versatilidad permite llevarlo de día con denim y camiseta blanca, o de noche con un vestido de cóctel. Esa capacidad de adaptarse lo convierte en un básico aspiracional, con la fuerza suficiente para elevar un estilismo sencillo y transformarlo en conversación de moda.

Eurídice Aiymet Garavito García
