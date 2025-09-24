Suscríbete
Scarlett Johansson hace un ligero cambio en su hair look —y confirma que los detalles importan

La actriz lució un nuevo peinado con raya lateral que aporta frescura y elegancia, confirmando que los pequeños detalles pueden redefinir un look completo

September 24, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - September 23, 2025

XNY/Star Max/GC Images

En su aparición pública más reciente, Scarlett Johansson demostró que un detalle puede transformar por completo la percepción de un look. Fue captada durante un paseo en New York donde la actriz sorprendió al lucir la raya del cabello hacia un costado, en lugar de su acostumbrado peinado con raya al centro. Un ajuste mínimo que aportó frescura y movimiento a su melena rubia, y que marcó la diferencia en su imagen.

El cambio no es radical, pero sí es estratégico. La raya lateral suaviza las facciones y genera un aire sofisticado, otorgando volumen al peinado. Con este gesto, Scarlett Johansson muestra cómo la elegancia puede residir en la atención a los pequeños detalles, sin necesidad de recurrir a transformaciones extremas.

El look completo

La actriz acompañó su nuevo peinado con un conjunto de tonos profundos: chaqueta de cuero marrón, camisa negra y pantalones en color ciruela, piezas que en conjunto proyectaron sobriedad y fuerza visual. Un bolso tejido en negro cerró el estilismo con discreta textura. La elección cromática funcionó como un marco ideal para destacar la luminosidad de su cabello, que cobró protagonismo gracias a la nueva raya lateral en su hair look, un cambio pequeño, pero muy significativo.

SaveInsta.to_553049005_18305860792216260_4038013475923154352_n.jpg

Un ligero cambio de look en el estilo de Scarlett Johansson

Getty images

Una lección de versatilidad

Scarlett Johansson es reconocida por su capacidad de reinventar su estilo sin perder coherencia. Esta vez lo logró con un gesto mínimo que refuerza la idea de que los cambios más sutiles pueden refrescar la imagen y mantenerla actual. Al desplazar la raya, la actriz convierte un peinado cotidiano en un recurso de sofisticación.

SaveInsta.to_551388431_18075223949109026_8584607925543619579_n.jpg

Scarlett Johansson raya enmedio

Getty images

Scarlett Johansson cabello cambio de imagen
