Hombros altos: la apuesta de Belinda en Paris Fashion Week 2025

El año pasado, Belinda nos regaló un momento de fuerza y resiliencia durante el desfile de L’Oreal tras resbalar sobre la pasarela, este año Belinda volvió a demostrar por qué es considerada un ícono de estilo en evolución constante. En esta ocasión no sólo caminó con fuerza y presencia, además, lo hizo con menisco roto y el ligamento cruzado lesionado lo cual no la detuvo en ningún momento.

Su presencia durante el desfile estuvo marcada por un look que dialoga con la teatralidad de la alta moda y la sofisticación moderna: un mini dress de hombros altos que combinó dramatismo estructural y feminidad luminosa. Ella, ganando como siempre.

El poder de los hombros altos

El vestido elegido por la cantante y actriz destacó por su silueta arquitectónica. Los hombros altos, perfectamente delineados, aportaron un aire de poder y presencia escénica, mientras que la falda corta y con volumen ligero equilibró la propuesta, manteniendo una frescura juvenil. El tejido, completamente bordado con aplicaciones metálicas y pedrería, generaba destellos al compás de la iluminación, evocando la opulencia de la Alta Costura parisina.

La construcción geométrica del bordado, con patrones en forma de flechas y líneas diagonales, no solo estilizó la figura, sino que también añadió dinamismo a cada movimiento sobre la pasarela. Un look que recuerda que la moda no es solo estética, es arquitectura en movimiento.

Belinda en la Semana de la Moda de París 2025 Instagram

El styling completo

El total look fue pensado al detalle. A pesar de su lesión, Belinda complementó el vestido con stilettos metálicos en tono champagne, que prolongaban la verticalidad de las piernas y reforzaban la paleta dorada del conjunto. Nada de accesorios excesivos, la apuesta fue dejar que el vestido y la fuerza de los hombros hablaran por sí mismos, una decisión que aportó modernidad y elegancia minimalista durante su participación en la Semana de la Moda de París.

Cabello, maquillaje y uñas, el total look de Belinda en París

El peinado, con ondas largas y suaves, enmarca su rostro de manera natural. El color, un castaño profundo con luces caramelo estratégicamente colocadas, aportó dimensión y luminosidad. El maquillaje se mantuvo en la gama neutra y pulida, la piel impecable de Beli llevo un acabado satinado acompañado con labios nude, un ligero brillo y ojos sutilmente delineados para acentuar la mirada sin restar protagonismo al vestido.

Las uñas, cortas y en un tono blanco lechoso, fueron un guiño al minimalismo contemporáneo, creando contraste frente al exceso ornamental del vestido. Este detalle, aparentemente discreto, se volvió clave para equilibrar la propuesta total: sofisticación sin saturación.

Cabello, maquillaje y uñas, el total look de Belinda en París Instagram

Un statement en París

Con este look, Belinda confirma que los hombros altos vuelven a tener un rol protagónico en las pasarelas internacionales. Su elección combina fuerza y feminidad, recordando que la moda puede ser armadura y celebración al mismo tiempo. París fue el escenario perfecto para reforzar su imagen de musa moderna, capaz de transitar entre la música, la actuación y la alta moda con la misma fluidez.