Silvia Venturini Fendi renuncia como directora creativa de Fendi: los posibles sucesores

Silvia Venturini Fendi ha anunciado su renuncia como directora creativa de la casa romana para asumir un rol como presidenta honoraria. La noticia marca un punto de inflexión en la historia de la firma: bajo su liderazgo se consolidaron colecciones femeninas, masculinas, de alta costura y accesorios que reforzaron la identidad de Fendi. Ahora, la atención está puesta en quién ocupará su lugar en la dirección creativa.

La salida de Silvia Venturini Fendi no significa un adiós definitivo. Su nuevo papel estará enfocado en custodiar el patrimonio de la maison, en especial en el terreno de la marroquinería y los proyectos de Fendi Casa. Sin embargo, la vacante abre una etapa de especulación y expectativa en la industria: el futuro de la estética de Fendi dependerá del perfil elegido para guiar la marca.

Los nombres que suenan para Fendi

Entre los diseñadores que podrían asumir la dirección creativa se encuentran:



Maria Grazia Chiuri

John Galliano

Willy Chavarria

Francesco Risso

Cada uno representa una visión distinta: desde la continuidad de la tradición couture hasta apuestas más arriesgadas que implicarían un giro estilístico radical.

Qué viaje tan maravilloso ha sido, no sólo creativamente sino también desde una perspectiva humana: primero a través de mi vínculo con Karl Lagerfeld, luego con Kim Jones y, por último, pero no menos importante con mi fantástico equipo, que a lo largo de los años se ha convertido en parte de mi familia Silvia Venturini Fendi

Lo que está en juego

Más que un relevo, la decisión de Fendi definirá la manera en la que la firma equilibrará su legado artesanal con la innovación. El nuevo director o directora creativa tendrá que comprender la esencia romana de la maison, su herencia en pieles y accesorios, y al mismo tiempo aportar un lenguaje contemporáneo que conecte con una audiencia global.

La moda espera con atención el anuncio oficial, consciente de que este movimiento marcará la narrativa creativa de Fendi en los próximos años.