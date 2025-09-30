El supermodel hair noventero regresa: la melena pulida que conquista el otoño 2025

Hay peinados que no entienden de modas pasajeras y que, con el tiempo, se transforman en símbolos de una época. Es el caso del ‘supermodel hair’ de los noventa, un estilo de melena larga, brillante y con capas perfectamente trabajadas que vuelve a consolidarse como la referencia beauty de este otoño 2025. Figuras como

Eve Jobs, heredera de un linaje tecnológico pero también protagonista de campañas de lujo, lo han convertido en su sello, llevando esta estética de vuelta a la conversación actual.

El atractivo de este look radica en su aparente simplicidad. Se trata de una melena con corte en capas largas, diseñadas para dar movimiento, volumen y un acabado ligero sin perder estructura. La clave está en el brushing pulido, con puntas ligeramente redondeadas hacia afuera que enmarcan el rostro y aportan un aire elegante, fresco y juvenil. El resultado es un cabello que luce impecable pero nunca rígido, con ese brillo saludable que remite al glam de las pasarelas de los noventa, ahora utilizado magistralmente por Eve Jobs en la Semana de la Moda de Milán 2025.

La coloración también desempeña un papel central. Los tonos rubios cálidos, dorados o miel —aplicados en técnicas como el balayage o los babylights— iluminan el rostro y refuerzan el efecto tridimensional del peinado. Sin embargo, esta tendencia no se limita al rubio, los castaños profundos, chocolates y hasta negros satinados pueden adaptarse al estilo, siempre que conserven la textura brillante y las capas estratégicas.

Otro punto que lo hace irresistible es su versatilidad. Funciona tanto en looks de día, acompañado de un blazer estructurado o un outfit casual, como en estilismos nocturnos junto a un vestido de seda. Es un peinado que transmite seguridad y presencia sin necesidad de accesorios excesivos.

Eve Jobs en la Semana de la Moda de Milán Instagram

El revival del supermodel hair coincide con la creciente demanda de peinados que proyecten naturalidad trabajada, esa idea de un cabello que parece effortless, pero que en realidad está perfectamente cuidado. Para lograrlo, el mantenimiento incluye tratamientos nutritivos, protectores de calor y herramientas de styling que permitan crear ondas suaves sin dañar la fibra capilar.

El otoño 2025 es la justificación perfecta para llevar el cabello como el verdadero protagonista. El regreso de esta melena pulida y en movimiento demuestra que la moda no olvida a sus íconos, simplemente los reinterpreta cada tanto y añade elementos contemporáneos que le otorgan vigencia con un aire aspiracional que invita a recuperar la estética de las supermodelos noventeras.