Rejuvenece y realza las facciones: así es el corte de pelo con flequillo de Ester Expósito

El corte con flequillo de Ester Expósito se inspira en la estética de los años cincuenta y sesenta, con un largo desfilado que enmarca el rostro y define la mirada

September 18, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_546470456_18559414690013520_8767251217679236261_n.jpg

Ester Expósito no necesita demasiado para marcar tendencia, pero cada vez que renueva su imagen confirma su lugar como referente de estilo en la generación actual. Su más reciente aparición lo demuestra gracias a su nuevo corte con flequillo recto y cabello largo ligeramente desfilado que no solo aporta frescura, sino que también potencia sus facciones con naturalidad impecable y rejuvenecedora.

El flequillo, lejos de ser un simple detalle estético, se convierte en un recurso capaz de transformar la expresión del rostro. En el caso de Ester Expósito, suaviza la frente, enmarca los ojos y da un aire juvenil sin restar sofisticación. Y la elección no es casual, durante las últimas temporadas el minimalismo ha dominado la estética en general, desde maquillaje y vestuario, hasta tendencias de cabello se han convierte en el lienzo perfecto para proyectar identidad y fuerza a través del clean look.

El corte de Ester Expósito es un ejemplo de cómo las tendencias actuales apuestan por la versatilidad. El flequillo recto se integra con capas largas que permiten movimiento y evitan rigidez. La textura satinada del peinado, con un acabado ligeramente brillante, aporta un aspecto saludable que dialoga con la luz natural, ideal para alfombras rojas o presentaciones públicas donde las luces de la prensa se posan sobre la actriz.

Este tipo de flequillo ha sido históricamente un gesto de cambio, leyendas como Jane Birkin y Claudia Schiffer han llevado el corte con flequillo alguna vez proyectando juventud y carácter. Ester Expósito lo retoma y lo reinventa, mostrándolo como un gesto clásico que puede adaptarse al presente sin perder frescura. En ella, el resultado es magnético: un look que parece pensado para la cámara, pero que mantiene una facilidad de uso cotidiana.

El atractivo de este corte fresco y rejuvenecedor radica en que no exige estilización extrema para funcionar. Basta un brushing ligero para que el flequillo conserve su forma y el resto del cabello fluya con naturalidad. Además, su efecto es inmediato ya que abre la mirada, ilumina el rostro y transmite espontaneidad.

La protagonista de Élite no acude a recursos extremos innecesarios, mejor apuesta cambios precisos recordando que la elegancia muchas veces se encuentra en los matices y los pequeños detalles. Su corte con flequillo no es una ruptura, sino una evolución de su estilo con la que actualiza su imagen y, al mismo tiempo, refuerza su identidad.

Al elegir este look, la actriz marca un camino claro para la temporada otoño 2025: el flequillo recto, bien trabajado y acompañado de un largo suave, se convierte en el aliado perfecto para quienes buscan rejuvenecer sin perder sofisticación.

Eurídice Aiymet Garavito García
