5 formas de llevar el corte bob italiano con flequillo para rejuvenecer el rostro

Inspirado en los años sesenta y presentando un estilo de glamour con aires de la Toscana, el corte bob italiano es un haircut destinado a quienes quieren elevar el juego del cabello corto —piensa en el look de Ana de Armas en 2021 en la premiere de No Time To Die. Se puede dejar secar naturalmente o con secadora para obtener una sensación más suave, y lo que es cierto es que es muy sencillo darle mantenimiento. Te decimos cómo llevar el corte bob italiano con flequillo para darle más vida a la melena y resaltar los mejores rasgos de tu rostro.

¿Cómo es el corte Italian bob?

La belleza de este corte de pelo radica en su versatilidad. Si bien tanto el bob italiano como el bob clásico son opciones elegantes, difieren en términos de longitud, estructura, textura y opciones de peinado. El bob italiano se caracteriza por su base contundente con un mínimo de capas, mientras que el bob clásico ofrece más versatilidad en cuanto a longitud y textura. El Italian bob suele cortarse a una longitud uniforme, a menudo a la altura de la barbilla; el enfoque está en crear líneas nítidas y un acabado pulido.