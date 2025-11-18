Suscríbete
Wellness

Entrenar por ciclos hormonales, el enfoque que redefine el rendimiento femenino en 2025

El entrenamiento por ciclos hormonales se consolida en 2025 como un enfoque que adapta fuerza, intensidad y recuperación al ritmo biológico femenino, mejorando nuestro rendimiento y bienestar

Noviembre 18, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Directly below shot of female athlete with curly hair against clear sky

Getty Images

Durante años, la conversación sobre entrenamiento se centró en rutinas universales, porcentajes de carga y metodologías aplicadas por igual para todos los cuerpos, sin embargo, 2025 marca un cambio profundo en la forma en que las mujeres se acercan al fitness: cada vez más entrenadoras, atletas y expertas están abrazando el entrenamiento por ciclos hormonales, un enfoque que reconoce que el cuerpo femenino no opera bajo una línea recta, sino bajo un ritmo biológico que influye en energía, fuerza, recuperación y estabilidad emocional.

La idea es sencilla, pero poderosa, se trata de adaptar el entrenamiento a las fases del ciclo menstrual para obtener mejores resultados sin castigar al cuerpo. No se trata de entrenar menos, sino de entrenar con el cuerpo y no contra él. Este enfoque, antes relegado a nichos muy específicos, ahora forma parte de la conversación mainstream gracias a la evidencia creciente sobre cómo las fluctuaciones hormonales impactan el rendimiento físico.

Durante la fase folicular, cuando la energía suele aumentar de forma natural, se recomienda favorecer movimientos explosivos, cargas pesadas y progresiones de fuerza. Es un momento en el que el cuerpo responde mejor a la intensidad, la concentración está más afilada y la motivación interna fluye con facilidad. Por eso, muchas mujeres aprovechan estos días para romper marcas, avanzar en técnica y empujar límites con mayor seguridad.

En la ovulación, la fuerza y el poder suelen alcanzar uno de sus picos más altos, lo que convierte esta ventana en un terreno ideal para entrenamientos que exigen precisión, coordinación y estabilidad. Aquí no hablamos solo de levantamientos pesados; también es el momento óptimo para deportes que requieren reacción rápida o movimientos complejos.

La fase lútea temprana, por su parte, invita a un enfoque más equilibrado con rutinas que combinan fuerza moderada con estabilidad, movilidad y trabajo consciente sobre la postura. El cuerpo ejecuta bien, pero también necesita más tiempo de recuperación. Ajustar volúmenes evita la inflamación y mantiene el rendimiento sin sacrificar bienestar.

entrenamientosdobles.jpg

El entrenamiento se adapta a las fases del ciclo menstrual para obtener mejores resultados

Getty images

Finalmente, en los días previos a la menstruación —cuando la energía tiende a bajar y la sensibilidad física y emocional aumenta— el enfoque se vuelve más suave. Aquí destacan prácticas restaurativas, caminatas largas, pilates controlado y cargas ligeras que mantienen el movimiento sin abrumar al sistema nervioso.

Lo interesante de este enfoque no es solo la mejora física visible, sino la relación que construye con el cuerpo. En lugar de forzar productividad constante, propone escuchar variaciones naturales que antes se ignoraban. Para muchas mujeres, este tipo de entrenamiento se convierte en un espacio de autoconocimiento que fortalece tanto la disciplina como la presencia emocional.

bienestar cuerpo perfecto entrenamiento
Eurídice Aiymet Garavito García
