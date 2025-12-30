Suscríbete
Wellness

Guía rápida para iniciar el año con menos cortisol

Reducir el cortisol al inicio del año no depende de rutinas extremas, estos rituales de bienestar —desde el descanso hasta la comida— ayudan a regular el estrés de forma realista y sostenida

Diciembre 30, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía rápida para iniciar el año con menos cortisol.jpg

Guía rápida para iniciar el año con menos cortisol

Getty images

Enero suele llegar con una mezcla incómoda de expectativas, listas interminables y la sensación de que todo debería ponerse en orden de inmediato. Ese impulso —aparentemente productivo— es también uno de los grandes disparadores del cortisol, la hormona del estrés. Iniciar el año con menos cortisol no significa renunciar a la disciplina ni al ritmo, sino aprender a organizar la energía desde otro lugar, uno más atento, más amable y, sobre todo, más sostenible.

También te interesa...
Young woman in Balasana pose, grey studio background
Wellness
La postura de yoga que te ayudará a reducir el cortisol en el cuerpo
Junio 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
estres-y-ansiedad-en-la-piel.jpg
Belleza
Estos son los efectos que tiene la ansiedad en tu piel
Agosto 04, 2022
 · 
Harper’s Bazaar

Mañanas que no empiezan en alerta

El primer gesto del día marca el tono hormonal de las horas siguientes. Abrir los ojos y lanzarse directo al teléfono activa un estado de vigilancia que el cuerpo interpreta como urgencia. Cambiar ese hábito por algo mínimo —luz natural, respiraciones profundas, estiramientos suaves— puede modificar de forma real la respuesta al estrés. No se trata de sumar rituales complejos, sino de restar estímulos innecesarios. Cinco minutos sin pantallas funcionan mejor que cualquier promesa.

Ritmo antes que velocidad

Mover el cuerpo ayuda a regular el cortisol, pero no todo movimiento produce el mismo efecto. Entrenamientos excesivamente intensos, especialmente en ayuno o con poco descanso, pueden elevarlo más. Caminar, nadar suave, yoga lento o ejercicios de fuerza moderados permiten liberar tensión sin llevar al cuerpo a modo supervivencia. El mensaje es claro, la constancia tranquila supera al esfuerzo desbordado.

Cortisol.jpg

Iniciar el 2026 sin estrés es imprescindible para mejorar tu estilo de vida

Pexels

Comer para calmar, no para castigar

La relación entre alimentación y cortisol es directa. Saltarse comidas, abusar del café o comer con prisa genera picos de estrés interno. Empezar el año con desayunos que incluyan proteína, grasas buenas y carbohidratos complejos ayuda a estabilizar la glucosa y, con ello, la respuesta hormonal. No es un tema de moda ni de control, sino de señalización, el cuerpo necesita saber que está a salvo y bien alimentado.

Pequeños rituales a lo largo del día

El bienestar no ocurre solo por la mañana. Pausas breves para respirar, preparar una infusión, salir a tomar aire o simplemente estirarse cada cierto tiempo actúan como micro reguladores del estrés. Estos gestos interrumpen la acumulación de tensión y evitan llegar al final del día en estado de agotamiento absoluto. La clave está en la repetición, no en la intensidad.

pexels-wendywei-2820803.jpg

Adopta hábitos que disminuyan el impacto del cortisol en el cuerpo

Pexels

Noches que cierran, no que prolongan

Dormir mal es uno de los factores que más eleva el cortisol. Crear una rutina nocturna —luces más bajas, horarios similares, cenas ligeras— le da al sistema nervioso una señal clara de cierre. El descanso no es un lujo ni un premio; es una condición básica para que el cuerpo vuelva a un estado de equilibrio.

estres rutina Hormonas del estrés
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Alternativas a la lista de propósitos que cuidan mejor tu bienestar emocional.jpg
Wellness
Alternativas a la lista de propósitos que cuidan mejor tu bienestar emocional
Diciembre 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Rituales para soltar energías densas y empezar 2026 con el espacio en orden.jpg
Wellness
Rituales para soltar energías densas y empezar 2026 con el espacio en orden
Diciembre 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Debería empezar a comer más fibra.jpg
Wellness
¿Debería empezar a comer más fibra?
Diciembre 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El ritual del café con aceite de coco se volvió un hábito popular, pero ¿ayuda a adelgazar.jpg
Wellness
El ritual del café con aceite de coco se volvió un hábito popular, pero ¿ayuda a adelgazar?
Diciembre 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Rituales para armonizar tu clóset y transformar la relación con tu ropa.jpg
Wellness
Rituales para armonizar tu clóset y transformar la relación con tu ropa
Ordenar el clóset también es una forma de ordenar la mente. Gestos simples y conscientes para crear un espacio funcional, estético y alineado con la etapa que estás viviendo
Diciembre 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El mejor momento del día para tomar proteína si entrenas en el gym.jpg
Wellness
El mejor momento del día para tomar proteína si entrenas en el gym
El horario en el que tomas tu batido de proteína influye en energía, recuperación y constancia. Esto es lo que realmente importa al elegir el momento ideal
Diciembre 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Explant, la tendencia que está marcando el rumbo de las cirugías estéticas.jpg
Wellness
Explant, la tendencia que está marcando el rumbo de las cirugías estéticas
El explant está redefiniendo la relación de muchas mujeres con su cuerpo. Esta tendencia revela una búsqueda de comodidad, autenticidad y una estética menos exigente
Diciembre 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
5 momentos estratégicos del día para beber agua y potenciar sus beneficios reales (2).jpg
Wellness
5 momentos estratégicos del día para beber agua y potenciar sus beneficios reales
Hidratarse en los momentos adecuados transforma cómo te sientes durante el día y ayuda a que tu cuerpo funcione con mayor ligereza y equilibrio
Diciembre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García