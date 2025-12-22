Suscríbete
El ritual del café con aceite de coco se volvió un hábito popular, pero ¿ayuda a adelgazar?

Más allá de la taza, esta tendencia invita a repensar cómo construimos hábitos cuando el objetivo es sentirnos mejor con nuestro cuerpo

Diciembre 22, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Durante años, el café ha sido el punto de partida de muchas rutinas de bienestar. Se le atribuyen efectos revitalizantes, foco mental y ese pequeño empujón que pone al cuerpo en marcha. Cuando el aceite de coco se sumó a la ecuación, la promesa se volvió aún más seductora, energía sostenida, menos hambre y una supuesta ayuda para perder peso, pero ¿qué tan real es esa narrativa?

La popularidad del café con aceite de coco no surgió de la nada. Apela a una lógica sencilla: si el café activa y el aceite de coco es una grasa buena, juntos deberían ayudar al cuerpo a quemar más. El problema es que el bienestar no funciona por asociaciones rápidas, sino por contexto.

Por qué esta mezcla se volvió tan atractiva

El aceite de coco tiene fama de ser distinto a otras grasas. Se digiere rápido y da una sensación de saciedad inmediata. El café, por su parte, puede reducir momentáneamente el apetito y hacerte sentir más alerta. Juntos crean una experiencia que se percibe como funcional ya que te llena, te despierta y, en apariencia, te hace sentir más ligera.
Ese efecto inmediato es justo lo que alimenta el mito. Menos hambre durante unas horas no es lo mismo que perder grasa corporal, pero en redes sociales suele presentarse como si fuera equivalente.

Lo que realmente pasa en el cuerpo

Una cucharada de aceite de coco aporta una cantidad considerable de calorías. No es algo negativo en sí mismo, pero sí relevante cuando el objetivo es bajar de peso. Añadirlo al café no neutraliza esas calorías ni las convierte en pérdida automática de grasa.
La sensación de saciedad que provoca puede ayudarte a retrasar una comida, pero si no hay un equilibrio en el resto del día, el efecto se diluye. En muchos casos, esta bebida termina siendo una suma extra de energía que no se compensa con movimiento o ajustes reales en la alimentación.

¿Por qué se popularizó la mezcla del café con aceite de coco?

El error de pensar en soluciones rápidas

Parte del atractivo de esta tendencia es que promete resultados sin cambiar demasiado. No te pide revisar hábitos, ni horarios, ni la relación con la comida. Sólo agregar algo a tu taza de café. Pero el cuerpo no responde a atajos tan simples.
Bajar de peso implica constancia, no fórmulas aisladas. Ninguna bebida, por más popular que sea, sustituye el impacto de una alimentación equilibrada, descanso adecuado y actividad física regular.

¿Entonces no sirve para nada?

No necesariamente. Para algunas personas, el café con aceite de coco funciona como una fuente de energía antes de entrenar o como una forma de sentirse satisfechas durante la mañana. En ese contexto, puede tener sentido. El problema aparece cuando se le atribuyen propiedades que no tiene.
No es un quemagrasa, no acelera el metabolismo de forma milagrosa y no garantiza resultados visibles por sí solo.

El café con aceite de coco puede ser una elección personal, pero no una estrategia universal para bajar de peso

Una mirada más honesta al bienestar

Desde una perspectiva wellness, la pregunta no debería ser si algo está de moda, sino si se adapta a tu estilo de vida. El café con aceite de coco puede ser una elección personal, pero no una estrategia universal para bajar de peso.
El verdadero bienestar no se construye con tendencias virales, sino con decisiones sostenibles. Y eso, aunque menos espectacular, suele dar mejores resultados a largo plazo.

