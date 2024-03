El buen descanso, el nuevo lujo del bienestar

Cada vez es más claro que dormir no es sólo una necesidad biológica, sino un pilar fundamental para nuestro bienestar. Lograr un sueño y un descanso de calidad puede tener un impacto significativo en nuestra vida; desde nuestro estado de ánimo o nuestra productividad, hasta nuestra salud física y función cognitiva. Por eso, te compartimos cómo dormir bien mejorará tu vida.

Mejora tu función cognitiva

Un sueño de calidad es vital para una función cerebral óptima. Durante el sueño, el cerebro consolida recuerdos, procesa información y regula las emociones. Un descanso adecuado permite una mejor concentración, mejores habilidades para resolver problemas y una mayor creatividad, lo que tiene un impacto en nuestra vida profesional.

Mejora la productividad y el rendimiento

Cuando descansamos bien estamos más alerta y concentrados en nuestras tareas diarias. Un sueño de calidad mejora nuestras capacidades cognitivas, habilidades para tomar decisiones y los tiempos de reacción, lo que conduce a una mayor productividad y rendimiento en diversos aspectos de la vida; incluidos el trabajo, la escuela y las actividades personales.

Apoya la salud física

El sueño juega un papel crucial en la salud física y en fortalecer nuestro sistema inmune. Esto porque mientras descansamos, el cuerpo repara tejidos, sintetiza hormonas y fortalece el sistema inmunológico. Dormir bien de manera cotidiana también puede reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes y las enfermedades cardiovasculares, contribuyendo así a una vida más larga y saludable.

Promueve el bienestar general

Más allá de los beneficios que te hemos compartido, un sueño de calidad es esencial para el bienestar integral. Dormir bien nos ayuda a reponer las reservas de energía, promover la recuperación física y cultivar una sensación de equilibrio y armonía.

Por eso, es importante que además de tu rutina cuentes con el colchón y la almohada adecuados. Dar prioridad al sueño reparador fomenta un circuito de retroalimentación positiva donde un mayor bienestar conduce a un mejor sueño.

Interesadas por cuidar nuestras “oportunidades del sueño”; es decir, las horas en las que tenemos más oportunidad de dormir, platicamos con Giulianna Boffo, asesora de sueño creadora de Pilow O clock, durante el evento de apertura de la tienda número 100 de Luuna en Parque Toreo Central, quien al respecto compartió:

“Todos dormimos por ciclos de sueño con cinco etapas entre las que se incluyen: ligeras, profundas y REM. Si no se llevan de manera correcta no estamos descansando. No es lo mismo dormir ocho horas a tener ocho horas de oportunidad de sueño”.

También agregó que los colchones Luuna ayudan a que los ciclos de sueño se completen, sobre todo si duermes acompañado: “Los colchones no transfieren el movimiento, no notarás si tu compañero(a) se mueve o si se levanta, así no despiertas e interrumpes tus cíclos. Debemos entender la importancia de no sólo dormir o contar horas, sino de tener un sueño de buena calidad”, destacó.

Impacto en el estado de ánimo

La falta de sueño está muy relacionada con los trastornos del estado de ánimo y el aumento de niveles de estrés. Por el contrario, un sueño reparador promueve nuestra estabilidad emocional y reduce la irritabilidad.

De igual manera se debe considerar la atmósfera: texturas, olores, sonidos y luces. “El humano no ha evolucionado para entender la luz artificial (celulares, TV). Nuestro cuerpo aún no puede entender que la luz no significa activarnos, y por el contrario, naturalmente genera los químicos que necesitamos para tener energía, porque cree que es de día. Debemos cuidar la rutina a la hora de dormir pero también la rutina para despertar”, añadió Boffo, recomendando tener filtros en la televisión, lentes rojos y nivelar la intensidad en nuestros focos intentando imitar la tonalidad del amanecer por la mañana y del atardecer al acostarnos.

Por su parte, y durante la apertura de la tienda, Mariana Rodríguez, fisioterapeuta y experta en yoga, recomendó una sesión de estiramientos y sobre todo respiraciones antes de dormir y al momento de despertar. Considera que la Respiración Ujjayi, sonora y profunda, es un gran aliado para nivelar los niveles de estrés y poder descansar profundamente.

Una manera de asegurarte de tener un descanso adecuado es elegir un colchón que ofrezca un equilibrio entre frescura, suavidad y soporte, como el Luuna Original que incluye una innovadora combinación de cuatro capas de espumas de alta calidad. Es el más vendido de la marca, asegura William Kasstan, Co-fundador de Luuna y Zebrands.

Luuna acaba de abrir una tienda más, ahora en Parque Toreo Central, con lo que ya suman más de 100. La marca mexicana cuenta con un gran nivel de calidad que siguen mejorando día a día.

“Dormir cada vez es más importante. Antes en temas de salud predominaba la alimentación y el ejercicio. Por fortuna poco a poco la conversación ha cambiado y se le ha dado el foco merecido al descanso, tanto como la alimentación y el ejercicio”, compartió Carlos Salinas, CEO y Co-fundador de Lunna y Zebrands en el evento de apertura de Parque Toreo.

En conclusión, invertir en sueño y descanso de calidad no es un lujo sino una necesidad para tener una salud y un rendimiento óptimos.