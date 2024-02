Aparentemente el dúo conocido como los ‘Ferragnez’ podría tener un fin muy pronto. Chiara Ferragni y Fedez habrían terminado su relación, con un medio llevando la primicia de que el rapero habría abandonado su residencia unos días atrás —aunque por el momento no han salido declaraciones o comunicados oficiales de la ruptura. Sabemos que la historia de la gran influencer de moda y el rapero italiano es una que ha dado para varios titulares debido a la enorme popularidad que tiene cada uno por su cuenta, por eso vale la pena recordad, ¿cómo se conocieron Chiara Ferragni y Fedez?

Así se conocieron Chiara Ferragni y Fedez

El primer encuentro entre Chiara y Fedez ocurrió en diciembre 2015, cuando ella aún vivía en Los Ángeles, y se vieron en Milán: “nos conocimos en un hotel gracias a unos amigos en común que querían que nos presentáramos, sin crear una historia de amor, quizá para que trabajáramos juntos”, dirían. Sin embargo, fue gracias a la canción Vorrei ma non posto, escrita por Fedez en 2016, que captó la atención de la influencer con una parte de la letra que decía ‘el perro de Chiara Ferragni tiene un bow tie de Vuitton’.“Todos me decían que me había mencionado y pensé: ‘Dios mío, quién sabe qué ha dicho’. Estaba asustada de que se estuviera burlando de mí. Escuché la canción y era muy agradable”, dijo Ferragni.

Desde ese momento, ambos comenzaron a comunicarse en redes sociales. Y aunque Chiara tenía sus dudas sobre Fedez, accedió a conocerlo. “Yo estaba de regreso en Los Ángeles y no habíamos oído el uno del otro durante todo el verano. Pero me escribió, ‘Ferragni, me debes una cena’. Pensé que era inteligente y decidido, así que dije que sí", contó Chiara.

La espléndida boda de Chiara Ferragni y Fedez

El resto fue historia, y ambos iniciaron lo que se sellaría en una espléndida boda en 2018 desde Noto, Sicilia. Con un vestido Dior, las damas en diseños Alberta Ferretti y una extravagante fiesta, los Ferragnez protagonizaron una boda all’italiana como pocos influencers han logrado.

Los hijos de Chiara Ferragni y Fedez

Chiara y Fedez tienen dos hijos juntos, Leone (19 de marzo 2018), y su hija pequeña Vittoria (23 marzo 2021). Las palabras de Fedez para anunciar que serían papás conmovieron al público: “Estamos felices de compartir con ustedes la mayor alegría de nuestras vidas, ¡pronto seremos 3! Hubiéramos querido esperar un poco más para decirlo, tanto por precaución como por superstición, pero dado que se nos adelantaron, parecía innecesario esperar más. Hace 5 meses, justo aquí en Nueva York, todo comenzó".

¿Chiara Ferragni y Fedez se separan?

Tras 8 años juntos y 6 de matrimonio, la relación de Chiara Ferragni y Fedez podría llegar a su fin. El medio Dagospia afirma que este declive se ha visto desde el Festival de Sanremo del año pasado, “parece ser que Fedez fue menos generoso cuando ella se ha visto en apuros, hasta el punto de culparla de que sus problemas legales también afectarían a sus negocios” —recordando el caso del Panetone de Chiara que tuvo desvíos de las ganancias que se irían a un hospital infantil—. “Se produjo la escapada del rapero a Miami acompañado de su asistente y, finalmente, la salida de casa”. Esperaremos a las declaraciones de alguno de ellos dos, con los ojos abiertos ante la entrevista que Chiara dará al programa de televisión Che tempo che fa el próximo domingo 3 de marzo.