Corsé negro y pantalón glam, así llegó Taylor Swift al Super Bowl 2024

Are you ready for it? El Super Bowl LVIII toma lugar este domingo 11 de febrero en el que jugarán Kansas City Chiefs contra los 49ers. de San Francisco. ¿Y quién es el jugador que más esperamos ver? Okey sí es Travis Kelce, pero también a su extremadamente famosa y conocida novia Taylor Swift. La cantante llegó al partido —después de tomar un vuelo desde Japón— muy bien acompañada de Blake Lively y Ice Spice. ¡Eso sí que es un equipo!

Cuál es el outfit de Taylor Swift para el partido del Super Bowl 2024

La gran llegada de Tay estuvo acompañada de mucho estilo. Con pantalones negros con incrustaciones de pedrería en cada pierna de la firma neoyorquina Area y un top tipo corsé de rejilla de DION LEE, la intérprete de Shake it Off causó más que emoción con su aparición. Y sí, todos notamos ese collar con el número 87 en alusión a Kelce —llevó dos collares de joyería fina Stephanie Gottlie— además de que no podía faltar la bomber jacket color rojo. Pero quizá nuestro accesorio favorito fue el mini bolso en forma de balón de football americano con el número 87 de la firma Judith Leiber.

