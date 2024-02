La guía para vestir como Taylor Swift en el Super Bowl 2024

Claro que veremos el Super Bowl 2024 por la trama. La trama: ver a Taylor Swift apoyando a su novio Travis Kelce jugando por el partido final de la NFL. Si este próximo 11 de febrero planeas verlo en casa o en una gran reunión entre Chads y Swifties (sin generar una pelea), tenemos los mejores looks aprobados por la fan número uno de los Kansas City Chiefs.

Bomber Jacket de los Kansas City Chiefs

Han sido más de un modelo de chaquetas oficiales de los Kansas City Chiefs que Tay ha elegido para apoyar a Kelce. Pueden combinarse con jeans de mezclilla azul, negra o gris, y también faldas.

• Rompevientos de los Kansas City Chiefs: Tay lució una chaqueta rompevientos de la línea WEAR de Erin Andrews, que presenta los distintivos logotipos y parches de los Chiefs. Tiene un precio de $99 USD (2,000 MXN) y la puedes encontrar en el sitio oficial del equipo aquí.

• Bomber Jacket de los Kansas City Chiefs: otro rompevientos estilo bomber con cuello redondo, puños cerrados y una destacada combinación de rojo y blanco, con las letras formando CHIEFS en la espalda. Es la New Era Color Block Windbreaker y está en $89 USD (1,781 MXN) y la puedes encontrar aquí.

Abrigo personalizado de Travis Kelce

Taylor Swift llevó una abrigo ancho tipo bomber jacket hecha por la esposa del fullback All-Pro Kyle Juszczyk, Kristin Juszczyk, para el partido de playoffs de los Kansas City Chiefs, con el nombre y número personalizado de Travis Kelce.

El suéter rojo más cozy de todos

Taylor no ha hecho más que servir con sus looks en cada juego, pero para la victoria de los Chiefs contra los Baltimore Ravens eligió un suéter de la firma de su gran amiga Gigi Hadid, Guest in Residence —característica por sus piezas de punto elaboradas 100% en cachemir. La intérprete eligió el modelo Cozy Crew en rojo cereza con un precio de $695 USD (12 mil pesos mexicanos), pero si quieres un modelo más accesible, encontré estas opciones que también puedes combinar con pantalones de mezclilla, cuero o leggings.



Massimo Dutti : Jersey de punto con mezcla de lana y cuello de pico y detalle de hombro caído (MXN 2,595.00).

: Jersey de punto con mezcla de lana y cuello de pico y detalle de hombro caído (MXN 2,595.00). Whistles : Suéter de corte recto en tejido de punto, acabado liso, cuello redondo acanalado y manga larga con acabado tipo canalé (MXN $4,120.00 - $2,060.00).

: Suéter de corte recto en tejido de punto, acabado liso, cuello redondo acanalado y manga larga con acabado tipo canalé (MXN $4,120.00 - $2,060.00). Zara : Top confeccionado en tejido plisado cuello redondo subido y manga larga abullonada (699,00 MXN).

: Top confeccionado en tejido plisado cuello redondo subido y manga larga abullonada (699,00 MXN). Urbanic : Suéter de punto con detalle de cable, manga larga, cuello alto y ajuste holgado. Ideal para un look relajado ($MXN399.00).

: Suéter de punto con detalle de cable, manga larga, cuello alto y ajuste holgado. Ideal para un look relajado ($MXN399.00). Mango: Jersey punto cuello redondo, en diseño oversize, manga larga, sin cierre y terminaciones en canalé (MXN $ 999.00).

Un beanie rojo

En efecto, estamos hablando del beanie, el gorro que todo mundo ya conocía hasta que Taylor Swift lo puso de moda (de nuevo). Los hay en diferentes colores y texturas, pero si quieres uno alusivo al equipo de Travis con pompón incluido, búscalo aquí. Si quieres una opción más del tipo street style, en Adolfo Domínguez tienen descuento o este de Bimba y Lola.

Un clásico lipstick rojo

No seríamos fans de Taylor Swift en un Super Bowl sin el uso de lápiz labial rojo.



Stay All Day Liquid Lipstick de Stila, en Beso. Labial Rouge Dior de Dior, en 999. Ritual Creamy Satin Lipstick de Valde, en Ebullience. Lip Power Lipstick de Armani Beauty, en 400. Rouge G Red Orchid Lipstick de Guerlain, en Red Ballerina. Stunna Lip Paint de Fenty Beauty, en Uncensored. Crimson Cream Rouge de Bésame. Velvet Matte Lip Pencil de Nars, en Dragon Girl. Retro Matte Lipstick de M.A.C., en Ruby Woo. Cream Rouge Shine de Clé de Peau Beauté, en Legend of Rouge. Crushed Lip Color de Bobbi Brown, en Ruby. Colour Riche Intense Volume Matte Lipstick de L’Oréal Paris, en Le Rouge Avant-Garde.