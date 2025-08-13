Suscríbete
Moda

El nuevo terciopelo, así lo llevaremos en otoño 2025 sin caer en excesos

El terciopelo vuelve este otoño 2025 con cortes y colores que lo alejan de lo teatral para llevarlo con estilo y sin excesos visuales

August 13, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style Day 1 - Australian Fashion Week 2025

El nuevo terciopelo, así lo llevaremos en otoño 2025 sin caer en excesos

Hanna Lassen/Getty Images

El terciopelo regresa este otoño 2025 con una narrativa que se aleja de lo exacerbado y se acerca a la precisión. Este tejido, históricamente asociado a la opulencia y a las ceremonias formales, encuentra en la temporada actual un nuevo lenguaje: siluetas limpias y perfectas, cortes estratégicos y una paleta que rompe con el estereotipo de la temporada.

La clave para llevarlo sin parecer disfrazada reside en entender su peso visual. El terciopelo tiene mucha personalidad; no necesita ornamentos excesivos ni combinaciones recargadas para destacar. Por eso, la tendencia lo propone en piezas de líneas limpias, donde la textura sea protagonista y el resto del look funcione como acompañamiento sutil.

También te interesa...
La verdadera historia de amor entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.png
Celebridades
Corte oval perfecto: el anillo de compromiso con el que Cristiano Ronaldo sorprendió a Georgina
August 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
La verdadera historia de amor entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.png
Celebridades
La verdadera historia de amor entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo
May 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Paleta cromática más allá del negro

Aunque el terciopelo negro es un clásico, sobre todo esta temporada en la que se augura el regreso de lo gótico, este otoño 2025 aparecen tonalidades inesperadas como el verde oliva apagado, azul petróleo, burdeos profundo y tonos joya matizados como amatista o esmeralda oscura. Incluso los tonos neutros —arena, gris humo— cobran fuerza, suavizando la percepción dramática del material y permitiendo su uso en entornos más casuales.

Siluetas y cortes que funcionan en 2025

Blazers estructurados: el corte sastre en terciopelo combina autoridad y tacto sensorial. Se llevan con pantalones rectos de lana fría o denim oscuro para equilibrar texturas.

08adb5ccf61d320c5a3560d846104338.jpg

Blazers estructurados

Pinterest

Vestidos columna: largos y sin cortes excesivos, permiten que la caída del tejido hable por sí misma. Los escotes discretos o asimétricos sustituyen al exceso de adornos.

95a95584f7cb20081f7d052c338f7561.jpg

Vestidos columna

Pinterest

Pantalones fluidos: amplios y de tiro alto, se convierten en una declaración cuando se combinan con blusas ligeras de seda o camisas masculinas.

f4bd06ddf02092adcdaaad034201922d.jpg

Pantalones fluidos

Pinterest

Faldas midi: plisadas o con caída recta, perfectas para contrastar con botines o mocasines estructurados.

4ec37b2c2363088290d21d4bcb485fe7.jpg

Faldas midi

Pinterest

Cómo equilibrar la textura

El terciopelo funciona mejor cuando el resto del look ofrece un contraste deliberado. Las camisas blancas de algodón, los tops de punto fino o los accesorios de piel lisa equilibran la densidad visual. Evitar el exceso de brillos o encajes junto a este material evita caer en códigos de vestuario excesivamente formales o datados.
En joyería, el oro mate, la plata envejecida y las piedras sin tallas brillantes mantienen la sofisticación sin competir con el acabado del terciopelo. Los bolsos de líneas simples, en cuero liso o charol discreto, completan la ecuación.

Calzado que actualiza el look

Botas de caña media, mocasines chunky o sandalias minimalistas funcionan para modernizar el terciopelo. La elección del calzado define el contexto: botas para un aire urbano, mocasines para un enfoque de oficina y sandalias para eventos nocturnos.

Tendencias 2025 tendencias otoño otoño
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
SaveInsta.to_524390846_18546263878037720_2022925709538903390_n.jpg
Belleza
Cortes en capas que dominarán el otoño 2025 y cómo llevarlos con intención
August 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 1
Moda
El vestido-útero de Gucci, el look más atrevido y emocionante de la Semana de la Moda de Copenhague
August 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2025/2026 - Day Two
Moda
Adiós al amarillo mantequilla: el naranja Aperol Spritz será el próximo color de moda
August 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-08-09 131454.png
Moda
Copenhague habla de un solo accesorio: el bolso rata que nadie vio venir
August 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2025/2026 - Day Two
Moda
Polo de manga corta: la prenda de entretiempo perfecta para las noches de verano
El polo de manga corta combina diseño funcional y versatilidad, convirtiéndose en la opción más eficaz para las noches de verano y el entretiempo
August 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Vienna - February 19, 2025
Moda
Los 6 abrigos que dominarán el otoño 2025 (y no son básicos)
De las pasarelas de París al street style más atrevido, estos son los abrigos con silueta, textura o volumen que marcarán el otoño-invierno 2025
August 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Colombiamoda 2025 - Day 4
Moda
Colombiamoda 2025 nos dejó estas 5 tendencias que definen el nuevo estilo latinoamericano
Del 28 al 31 de julio, Medellín volvió a convertirse en el epicentro creativo de América Latina durante la Semana de la Moda de Colombia 2025
August 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_528301848_18522346687039919_8075415881318033169_n.jpg
Moda
Copenhague Fashion Week, la ciudad que está reescribiendo el futuro de la moda global
La Semana de la Moda de Copenhague es líder global en sostenibilidad gracias a una visión transformadora que integra ética, diseño e innovación
August 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García