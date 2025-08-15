Suscríbete
Traje gris: la fórmula de estilo clásica que triunfará más allá de la oficina este otoño 2025

Renueva tu armario para otoño 2025 con el traje gris: una fórmula clásica reinterpretada más allá de la oficina, que fusiona fuerza, sutileza y versatilidad femenina al más puro estilo editorial

August 15, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 2



Edward Berthelot/Getty Images

En las pasarelas otoño-invierno 2025-2026, el traje gris ha emergido como la piedra angular del guardarropa femenino contemporáneo. Olvida la formalidad reservada para la oficina, esta temporada redefine la elegancia neutra con una audacia inesperada, manifestando autoconfianza y versatilidad en un solo look.

Desde el minimalismo suizo hasta la sofisticación parisina, los diseñadores reinterpretan el gris en todas sus gamas grises —ceniza, grafito, plomo y plata—. Lo que permanece constante es la pureza de su paleta impredecible y el manifiesto silencioso de quien lo lleva: poderoso, imperturbable y adaptable, perfecto para las mujeres empoderadas de hoy.

Una paleta que habla sin palabras

Las pasarelas han hablado claro y esta temporada el gris no es sinónimo de discreción, sino de una presencia sobria, pero firme. El suéter holgado de cashmere y el pantalón de pernera ancha conviven con el blazer estructurado de hombro marcado; el gris concreto, casi arquitectónico, se ve contrarrestado por tejidos bouclé y mohair etéreo. Así, el traje se vuelve un lienzo donde lo técnico se impregna de poesía táctil.

Esta temporada, el clásico dos piezas se fortalece: pantalón recto y blazer cruzado en un gris carbón, trazos geométricos sutiles, botones calcados y solapas discretas. Un homenaje silencioso a una elegancia sin postureo, tal como lo encarnara Andy Sachs, la icónica asistente editorial de El diablo viste a la moda. Aunque su transformación fue dramatizada, hay en su figura moderna una afinidad con el traje gris: desde una prensa austera, emergió su voz, pulida y firme. Ese tipo de poder no se impone; simplemente se vive —y promete volver a brillar para la segunda entrega del clásico que toda amante de la moda tiene que ver al menos una vez.

Del despacho a la escena urbana

El traje gris de otoño 2025 no se limita al despacho. Las influencers folk y las mujeres ejecutivas con espíritu de artista lo elevan con plataformas chunky, botines con hebillas metalizadas o zapatillas tech blancas. Las combinaciones—como suéter cuello funnel en tonalidad arena o blusa satén en lavanda pálido—le imprimen al traje un aire contemporáneo y personal. No se trata de neutralizar la figura, sino se trata de amplificarla, pero con elegancia.
Este otoño, el contraste está en los pequeños detalles: cinturones de cadena oxidada, accesorios de cuero lavado que rozan el color topo, o incluso un bolso artesanal con costuras a la vista. El gris permite estas variaciones sin perder coherencia. Es un comodín sofisticado, con historia y con audacia.



Power dressing, el nuevo código del otoño 2025

Hablar del traje gris en contexto femenino no puede hacerse sin reconocer que va más allá del cliché power suit. Genera territorio poético al fusionar fuerza y suavidad, un manifiesto estético sin estridencias ni dogmas. En cada uno de sus pliegues late algo más que corte, late una actitud.
Elige un traje gris en lana reciclada o mezcla de cashmere, la sostenibilidad cada vez más urgente encuentra en estos tejidos un aliado. Algunas firmas experimentan cortes predeterminados, aptos para ajuste femenino versátil como minimalismo funcional que rinde culto al cuerpo sin exigir sacrificios ni sufrir incomodidades.



El traje gris, la fórmula perfecta entre lo clásico y lo moderno

El traje gris será un símbolo de sofisticación inmediata este otoño. Da tanto para refinamiento como para trazo informal. Permite desenfadarse sin perder presencia. Su neutralidad es su poder. Y como Andy Sachs, quien pasó de asistente a protagonista de su propia historia, el traje gris no necesita anuncios, basta con lucirse en movimiento, en diálogo con la cotidianidad, y encontrar en cada mirada su entorno perfecto.



Eurídice Aiymet Garavito García
