Dónde comprar la bomber jacket que Taylor Swift lleva a los juegos de Travis Kelce

No nos bastó con copiar todos los looks del Eras Tour de Taylor Swift, pues ahora quisiésemos unirnos al athleisure con el que la famosa cantante está robando cámara cada vez que acude a un partido de Travis Kelce —su presunta nueva pareja—. El fútbol americano tiene sus propias jugadas en la moda, y por eso llegó Taylor a imponer más estilo: con jeans, falda o short, ha combinado la bomber jacket oficial de los Kansas City Chiefs que es imposible de resistir. Si te has preguntado dónde conseguir una, anota las siguientes opciones.

getty

Dónde comprar la chaqueta de los Kansas City Chiefs que usa Taylor Swift

Han sido más de un modelo de chaquetas oficiales de los Kansas City Chiefs que Tay ha elegido para apoyar a Kelce las últimas semanas de la preseason de la NFL. Para mayor organización, dividiremos estos modelos para, quizá, animarnos a dar el tarjetazo y copiar los looks deportivos de blonde.

• Rompevientos de los Kansas City Chiefs: Tay lució una chaqueta rompevientos de la línea WEAR de Erin Andrews, que presenta los distintivos logotipos y parches de los Chiefs. Tiene un precio de $99 USD (2,000 MXN) y la puedes encontrar en el sitio oficial del equipo aquí.

• Bomber Jacket de los Kansas City Chiefs: otro rompevientos estilo bomber con cuello redondo, puños cerrados y una destacada combinación de rojo y blanco, con las letras formando CHIEFS en la espalda. Es la New Era Color Block Windbreaker y está en $89 USD (1,781 MXN) y la puedes encontrar aquí.