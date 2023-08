Taylor Swift abre su primera noche en México con la icónica suela roja de Christian Louboutin

Nada más llevamos... uhm, CERO años desde la última presentación de Taylor Swift en México. Pero las plegarias fueron escuchadas, y la autora de Bad Blood llegó a tierras mexicanas para hacer estremecer el Foro Sol en cuatro fechas consecutivas (24, 25, 26 y 27 de agosto). Como ya explicamos aquí que los outfits son piezas clave para The Eras Tour, es momento de hablar del calzado que brilló tanto como la cantante de 33 años: todos los zapatos Christian Louboutin con su icónica suela roja.

Taylor Swift, The Eras Tour en México. getty

Taylor Swift en zapatos Christian Louboutin para su primera presentación en México

Tiempo atrás Christian Louboutin anunció que calzaría a Taylor Swift durante su gira mundial. Durante The Eras Tour —mismo que lleva 130 presentaciones— Swift ha lucido estilos personalizados de Louboutin, cautivando a la audiencia con zapatos engarzados con joyas y la icónica suela roja a la que no podemos despegarle la mirada.

Para este tour, la maison produjo una variedad de siluetas tanto personalizadas como existentes en una variedad de formas y alturas de tacón, con aplicaciones meticulosamente bordadas de cristales e intricados detalles de color. Para abrir el espectáculo, miles de relucientes cristales strass adornan el Eleonora Botta, una bota clásica a la altura de la rodilla con un tacón escultural y suela roja distintiva, creando un impresionante juego de luces.

Igualmente iluminadora, en la Era Fearless, Taylor baila con las botas Cate. La CL Moc Lug se presenta en la Era Red, un diseño icónico de mocasín sobre una suela de goma. Para la Era 1989, una bota de tobillo personalizada y atemporal con cristales complementa su estética de actuación. Para cerrar el espectáculo, la bota Gael a la altura de la rodilla está incrustada con strass ‘Midnight’, un guiño a la obra maestra número uno de Taylor, Midnights.

Eleonora Botta, personalizada Bota a la altura de la rodilla adornada con cristales. getty

Botas Cate personalizada, bota a la altura de la rodilla adornada con cristales. getty

Botín de ante marrón con cordones. getty

CL MOC LUG getty

Bota Gael, botín alto de cristales azul oscuro personalizado. getty

Cabe resaltar que en Harper’s Bazaar nos unimos a la celebración del 30 aniversario de la icónica suela, con un shoot protagonizado por la top model portuguesa Sara Sampaio y el diseñador francés Christian Louboutin, con quien nuestra directora editorial, María José Guzmán, mantuvo una charla íntima. “Aunque 30 años se sientan como toda una vida, sigo con el mismo entusiasmo de cuando empecé con la marca”, platicó en exclusiva el maestro francés en el artículo de portada de Harper’s Bazaar en Español, en su edición de agosto 2023.

“El zapato es una de esas cosas raras en las que, si la mujer está desnuda con un par de zapatos, sigue estando desnuda, ¿me explico? No es el caso de otros accesorios. Hay algo en la naturaleza de los zapatos que te da la posibilidad de seguir sintiéndote desnudo o desvestido, aunque te empodere de cierto modo”. christian louboutin para harper’s bazaar en español.

La verdadera magia ocurrió en 1991, cuando Christian Louboutin pintó la suela de un zapato con el esmalte de uñas rojo de su asistente, lo hizo porque sentía que a su diseño le faltaba algo. Just like that! Llámalo creatividad, ocurrencia o momento de iluminación, ese legendario momento cambiaría la vida del diseñador y ¡la historia de la moda! tal y como vemos ahora en Taylor Swift, una de las artistas más ilustres de la época que lleva el emblemático calzado a su centena de conciertos.