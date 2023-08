El tierno significado detrás de los friendship bracelets de Taylor Swift

Si ya tomaste este test de ¿a qué era de Taylor Swift perteneces según tu personalidad?, y verás a la icónica cantante en Ciudad de México, es muy probable que ya tengas casi listos todos tus friendship bracelets. Pero más allá de ser una actividad que todas y todos los seguidores de Tay impulsaron durante el Eras Tour, tiene un bonito significado detrás para reivindicar la amistad.

El significado detrás de los friendship bracelets del Eras Tour de Taylor Swift

En realidad es mucho menos complicado de lo que te imaginas. Todo se remonta a ‘Midnights’, el décimo álbum de Taylor Swift lanzado el 21 de octubre de 2022 —obra donde se alejó del folk alternativo de ‘Evermore’ y ‘Folklore’ y nos introdujo al synth-pop, dream pop y bedroom pop, con vibras de los setenta—; en este álbum yace la canción You’re on Your Own, Kid, cuya letra va así en inglés:

‘Cause there were pages turned with the bridges burned

Everything you loose is a step you take

So make the frienship bracelets

Take the moment and taste it

You’ve got no reason to be afraid

Y sí, básicamente las fans se tomaron muy en serio la parte de los brazaletes de amistad, principalmente para mandar el mensaje de apoyo a Taylor y como muestra de tomar un momento único en la vida y saborearlo (como estar en el Eras Tour, por ejemplo). Qué mejor manera de reforzar esa resiliencia y de compartir la vivencia que intercambiando brazaletes hechos a mano.

¿Qué debe tener un friendship bracelet para ver a Taylor Swift?

En realidad no hay prohibiciones, todos los brazaletes incluyen colores alusivos al Eras Tour o a los álbumes de Taylor, otros traen nombres de canciones o abreviaciones, incluso han puesto los nombres de las gatitas de Tay.

Las celebridades que han usado friendship bracelets

Las celebridades no se han escapado de llevar sus brazos cubiertos por estos coloridos brazaletes. Selena Gomez, íntima amiga de Taylor, recibió muchos de estos tras el concierto de The Eras Tour en Los Ángeles —“gracias a todos los fans que intercambiaron conmigo”, puso Selena en sus historias de Instagram.

Jennifer Lawrence intercambió brazaletes con varias fans en el concierto de Filadelfia, mientras que Jennifer Garner se mostró muy divertida con muchísimas pulseras y un pequeño tributo escrito para Gracie Abrams, acto que le abrió a Taylor en las presentaciones de Estados Unidos.

Jennifer Lawrence receiving bracelets from Taylor Swift fans 🥺 ❤️

