2023 será recordado como uno de los años con más divorcios entre las celebridades —desde Sofia Vergara y Joe Manganiello, hasta Ariana Grande y Dalton Gomez—. Una de las actrices más reconocidas en Hollywood vio el final de su matrimonio, especialmente tras causas de infidelidad, y Natalie Portman y Benjamin Millepied decidieron divorciarse. US Weekly confirmó que la actriz y el ex bailarín francés, con quien tiene dos hijos (Aleph y Amalia), decidieron divorciarse tras casi 16 años juntos y 11 de matrimonio, tras las noticias de que él fue infiel con una activista de nombre Camille Étienne.

El vestido de novia de Natalie Portman

Cuando Natalie Portman y su pareja Benjamin Millepied se juraron amor eterno en Big Sur, California, un 4 de agosto de 2012, la pregunta que muchos se hacían era, ¿quién diseñó el vestido? Había especulaciones de que la ganadora del Oscar eligiera un Christian Dior, pero estas ideas se olvidaron rápidamente cuando el público apuntó que Portman había criticado al diseñador de la firma, John Galliano —"estoy profundamente conmocionada y asqueada por los comentarios de John Galliano. A la luz de este video y como una persona que se siente orgullosa de ser judía, no voy a estar asociada con el señor Galliano de ninguna manera"; el video publicado por The Sun mostraba al Galliano burlándose de los clientes en un bar de París, declarando en voz entrecortada ‘amo a Hitler’ y que ‘personas como ustedes estarían muertas’, y que ‘sus madres, sus ancestros’ todos serían ‘gaseados’. No estaba claro cuándo se grabó el video ni quién lo grabó, pero reportaron que Natalie terminó su relación con él de forma inmediata.

Entonces, en efecto, la actriz de Black Swan no se casó con un Dior. Según la revista People, fue un vestido Rodarte —que está bajo la labor de las hermanas y amigas de la actriz Laura y Kate Mulleavy—; crearon un vestido blanco de línea A que llegaba hasta la mitad de la pantorrilla y tenía mangas largas y transparentes. La novia completó el look del día de la boda con un velo, corona de flores y zapatos color nude. Alrededor de 100 invitados, incluyendo a Ivanka Trump, Jared Kushner y Macaulay Culkin asistieron a la ceremonia. Curiosamente, Laura y Kate Mulleavy diseñaron el icónico vestido de tutú que Natalie usó en la película del Cisne Negro.

El vestido de novia blanco corto con escote de ilusión y mangas completas tenía un toque retro al estilo de Audrey Hepburn, pero Portman añadió un toque de estilo bohemio con una corona de flores silvestres blancas. Suena un poco como si la ceremonia al estilo au naturel de Natalie Portman estuviera inspirada en A Midsummer Night’s Dream,, ¿verdad?