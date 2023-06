Salma Hayek tiene la falda de flecos de Missoni perfecta para un verano gótico

Salma Hayek está aprovechando su debut en Black Mirror como se debe: usando un conjunto all black con geometrías extravagantes. Así llegó la actriz mexicana a ‘Good Morning America’ y sorprendió al público con su elección, un vestido negro de falda con flecos. ¿En pleno verano neoyorquino? Ciertamente una apuesta audaz.

Salma Hayek y su debut en ‘Black Mirror’

Salma llegó a presentar unas palabras sobre su participación en la sexta temporada de Black Mirror, la serie de Netflix que fue un hito por sus analogías de terror y tecnología. Usó un vestido maxi negro con flecos y cuerpo ceñido de Missoni resort 2024, combinado con un blazer oversize y bolso Balenciaga al hombro, y pumps de plataforma XL. Rebecca Corbin-Murray estilizó a Hayek con este particular diseño que nos sirve de inspiración a las que amamos usar ropa negra 24/7 —hora de legalizar esta preferencia—.

Sobre su participación en esta serie nacida en 2011, Salma dijo: “fue muy bizarro [mi personificación] pero es Black Mirror, es justo lo que se espera. Me shockeó el guión, que mi nombre estaba ahí, pero no fue nada difícil porque es una oportunidad de burlarme de mí misma, y fue una parodia de mí, y ellos temían que yo no quisiera hacer algo, pero sí lo hacía y hasta lo llevaba más allá. Tengo un gran sentido del humor”. El capítulo donde participa se llama ‘Joan is Awful’, “me permitió ser misma al hacer una parodia de mí misma”, añadió.

getty

Después habló un poco de la oda que hizo a sus canas y arrugas —venciendo los estereotipos del envejecimiento—, bromeando con que se pintó esas canas de negro con rímel de pestañas. Y le preguntaron qué le diría a su Salma Hayek más joven para esperar en el futuro: “le diría, relájate, vas a encontrar al mejor hombre de mundo. Y estarás enamorada. También, relájate, tendrás una carrera aunque todos te digan que no llegarás a ningún lado. Y tendrás hijos. Y habrá un nuevo mundo donde está estas cosas llamadas selfies”.