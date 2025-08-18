Pantalones ajustados y camisa extragrande: el tándem de moda que vuelve a convertirse en tendencia

Durante las últimas temporadas la silueta se ha movido entre extremos: pantalones anchos con tops minimalistas o vestidos fluidos de aires bohemios. Sin embargo, el binomio que hoy vuelve a reclamar espacio en el street style es el contraste perfecto entre pantalones ajustados y camisas extragrandes. Una fórmula sencilla, pero cargada de posibilidades, que define la manera en la que entendemos la moda contemporánea: equilibrio entre comodidad y estructura, entre volumen y líneas ceñidas.

El retorno de una silueta conocida

Este dúo no es nuevo. A mediados de los años 2000, cuando los skinny jeans dominaron el mercado, la camisa oversize se convirtió en su contraparte natural. Hoy, su regreso no responde a la nostalgia, sino a la búsqueda de una estética más consciente que juega con proporciones limpias. Las pasarelas de otoño 2025 han confirmado la vigencia de este contraste: firmas como The Row, Victoria Beckham o Loewe lo han reinterpretado con un aire sofisticado, alejándolo del cliché juvenil de hace dos décadas.

Los 2000 regresaron en este tandem: camisas blancas oversize y jeans ajustados Getty images

El secreto está en la proporción

La clave de este tándem está en la proporción. Los pantalones ajustados —ya sea denim oscuro, leggings de punto fino o modelos en vinil— actúan como una base neutral y alargan la figura. Sobre ellos, la camisa oversize aporta un volumen estratégico que suaviza el resultado y evita la rigidez de un look monocromático. El contraste, lejos de ser radical, genera armonía: un efecto que resulta favorecedor para distintos tipos de cuerpo, porque estiliza sin sacrificar comodidad.

Cómo llevarlo en 2025

Este regreso no se limita a repetir fórmulas pasadas. La tendencia se actualiza con detalles de sastrería y materiales nobles. Una camisa blanca de algodón con corte masculino puede llevarse con leggings de piel y botas altas, mientras que una versión satinada se transforma en vestido improvisado con skinny jeans en tonos neutros. El truco está en no saturar con accesorios: un cinturón marcado a la cadera o unos pendientes esculturales bastan para convertirlo en un look de impacto.

Además, los estilistas sugieren experimentar con capas. Bajo la camisa extragrande puede asomarse un bralette o un top minimalista, que aporta un toque sensual y moderno. En cambio, para la oficina, basta con elegir un pantalón pitillo en lana y una camisa de popelina estructurada que mantenga la sobriedad.

Sobrecamisa blanca Pinterest

Del street style a la pasarela

El fenómeno es circular: lo que vuelve a dominar el street style termina reforzándose en la pasarela. En ciudades como Copenhague, Milán o Nueva York, los fotógrafos de moda han captado este contraste en versiones muy distintas: desde estilismos minimalistas en blanco y negro hasta combinaciones más atrevidas con estampados gráficos y cuero. La versatilidad de este tándem lo convierte en un lienzo que cada generación puede reinterpretar a su manera.