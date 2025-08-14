Suscríbete
El calzado perfecto para llevar pantalones acampanados en otoño-invierno 2025

Del tacón setentero a las sneakers de lujo: descubre tres opciones clave para combinar tus pantalones acampanados esta temporada y lograr un look equilibrado y sofisticado

August 14, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Munich - July, 2025

Getty Images

El pantalón acampanado vive un nuevo auge en otoño-invierno 2025, gracias a su capacidad para alargar la silueta y aportar movimiento al caminar. Sin embargo, su potencial depende en gran parte del calzado que lo acompañe. La elección correcta no solo define la estética del look, sino que también influye en la proporción del cuerpo y en la forma en que cae la tela de las rodillas al piso. Este año, la tendencia dicta tres caminos claros: tacones inspirados en los años setenta, botines estructurados y tenis minimalistas de lujo.

Tacón ancho y estable

El eco setentero sigue marcando la pauta en las colecciones de firmas como Chloé o Saint Laurent, donde los pantalones acampanados se presentan junto a sandalias y botines de tacón ancho. Esta elección no es casual, la base sólida ofrece equilibrio frente al volumen de la campana, además de aportar altura para que el dobladillo roce apenas el empeine. Los acabados en cuero pulido o gamuza aportan textura y riqueza visual, mientras que los tonos chocolate, caramelo y negro se integran con facilidad a la paleta otoñal.
Tip adicional: busca un tacón de entre 5 y 7 cm para un confort prolongado y una postura más erguida.

Tacón ancho y estable con pantalones acampanados

Botines ajustados al tobillo

Para quienes buscan una estética más pulida y contemporánea, los botines de caña corta y ajuste al tobillo son aliados indiscutibles. Su diseño encaja perfectamente bajo la línea de la campana, creando una continuidad visual que estiliza. Modelos en piel lisa, charol o incluso en acabado metalizado (vistos en pasarela en Isabel Marant y Paco Rabanne) añaden un guiño sofisticado sin restar protagonismo al pantalón.
En climas fríos, esta opción ofrece además la ventaja de mantener el pie protegido sin sacrificar la ligereza del conjunto.

Botines ajustados al tobillo

Tenis minimalistas de lujo

Aunque los pantalones acampanados suelen asociarse con estilos más formales o bohemios, el 2025 confirma su versatilidad gracias a la irrupción del calzado deportivo premium. Sneakers de líneas limpias, sin logotipos excesivos y en materiales nobles —como piel blanca, gamuza gris o tejidos técnicos— ofrecen un contrapunto relajado que funciona tanto en looks de día como en combinaciones más creativas. Marcas como Loewe, Celine y Common Projects han explorado esta fusión, logrando una estética que equilibra lo retro con lo urbano.

El secreto está en elegir un diseño de suela baja o media para no interrumpir la caída del pantalón, y cuidar que el dobladillo cubra parte del empeine para mantener la proporción.

Tenis minimalistas de lujo

Cómo elegir según la ocasión

Para la oficina o eventos formales: tacón ancho en tonos neutros y materiales refinados.
Para citas o salidas nocturnas: botines ajustados, incluso con detalles metálicos o tacones escultóricos.
Para un fin de semana casual: tenis minimalistas con prendas superiores en clave oversized o de punto grueso.

jeans Tendencias 2025 calzado otoño moda otoño
Eurídice Aiymet Garavito García
