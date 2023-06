Jennifer Lopez y las uñas ‘rosa porcelana’ que toda novia e invitada de boda desea

Después de traernos el look ‘Motomami’ más femenino de todos, Jennifer Lopez demostró que un manicure pulcro, girly y sofisticado conquista cualquier pasarela. Estamos hablando del mani porcelana con el que llegó a la premiere de ‘The Flash’, un diseño chic que hace honor al less is more. Y si tienes una boda —o eres la novia—, querrás llevarlo a tu próximo evento por lo versátil y combinable que es. No olvides leer sobre los 8 diseños de uñas para llevar si te invitan a una boda .

instagram

El manicure ‘porcelana’ de JLo que veremos esta temporada

Jennifer caminó de la mano de su esposo Ben Affleck para la premiere de la película ‘The Flash’ en Los Ángeles. ‘Bennifer’ fue aplaudido de nuevo por la selección de outfits —él con un traje negro de pies a cabeza—, y JLo apostando por un lujoso vestido de dos piezas color negro y beige. Se trata de Gucci’s resort 2024 collection con top estilo vest sin mangas esculpido con cuello alto y cremallera puesta hasta la mitad del torso para generar un escote profundo; la otra mitad consistía en una falda con tren en color beige.

El manicure destacó por ser sofisticado y pulcro, un diseño sumamente sencillo pero que combinaba con las sombras peachy de la falda.

¿Y por qué decimos que nos encantó este manicure? Porque es una apuesta para mujeres de cualquier edad, y óptimo para cualquier evento ya sea de día o de noche. Lleva este mani rosa porcelana si prefieres los diseños refinados y nada cargados; el rosa porcelana es un color delicado y sutil que evoca el suave rubor de las mejillas de una muñeca de porcelana. Es un tono pálido de rosa con un toque de calidez y una ligera transparencia. Este color captura una sensación de elegancia y feminidad, irradiando una estética suave y refinada. Una manicura rosa porcelana añade un toque girly y elegante a las manos, dejándolas con un aspecto chic y bien cuidado de manera natural.

Si quieres copiar este manicure de JLo pero con un toque extra, añade una perlita cerca de la cutícula, o pide una delgada línea estilo french mani de color rosa o metálico. También puedes dejar una sola uña pintada de un tono más elevado, o hacer un estampado de polka dots diminutos cubriendo la uña para tener la manicura más coqueta del evento. Tip: Jennifer usó joyería muy llamativa con las uñas porcelana (de Daniela Villegas Jewelry), así que si te gustan los accesorios brillantes y estrambóticos, ¡este es el diseño ideal! Así no hay choques de atención y todo armoniza.