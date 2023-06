Samantha estará en ‘And Just Like That...'; estos son sus 10 mejores looks

En 1998 llegó ‘Sex and the City’ presentando en pantalla a cuatro mujeres en sus treinta con impresionantes carreras, luciendo siempre a la moda y con fascinantes vidas amorosas, que fueron contadas a lo largo de 6 temporadas. Una vez terminada esta saga de las aventuras de cuatro amigas dispersas entre temas del amor, amistad y sexo, llegó ‘And Just Like That...’, el reboot de la aclamada serie que trajo de vuelta a sus icónicos personajes con excepción de una: Samantha Jones (Kim Cattrall). Lo que simbolizó el fin del mundo para las seguidoras de la controvertida gurú de las relaciones públicas ya tiene solución, pues Samantha regresará a la pantalla y se unirá de nuevo al elenco.

Kim Cattrall regresa como Samantha Jones a ‘And Just Like That... 2'

Un vocero dijo al New York Post que la aparición de Kim Cattrall como Samantha Jones será para la segunda temporada. El primer cameo de este legendario personaje fue en una llamada telefónica donde “definitivamente causó shock a todos”, según la fuente de quien alguna vez dijo que “jamás regresaría [a la serie], ¡y ahora está de vuelta!”. El medio añade que la escena de Samantha ‘se grabó en marzo’, y que los detalles aún son un total secreto.

Mientras esperamos al sorpresivo regreso de este personaje —en la segunda temporada que estrena el 22 de junio—, hacemos un repaso de sus 10 looks más icónicos.

10 looks de Samantha Jones en ‘Sex and the City’