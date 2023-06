Así lucía Katie Holmes a la edad de Suri Cruise —como dos gotas de agua

Aún faltan meses para que Suri Cruise cumpla 18 años, un hito para la vida de la famosa hija de Katie Holmes y Tom Cruise quien tiene un futuro previsto como la próxima ‘it girl’ sobre el resto de las de su generación. Precisamente entre esta descendencia de estrellas yacen Valentina Paloma (hija de Salma Hayek), Bu Cuarón (hija de Alfonso Cuarón), Ava Phillipe (hija de Reese Witherspoon), Carys Zeta Douglas (hija de Michael Douglas) y un par de figuras más que en realidad podemos catalogar como nepo babies. Sin embargo, la privacidad y el misterio que rodean a la vida de Suri la han puesto aún más en el ojo mediático, pues prácticamente todos desconocen a qué se dedica o qué le interesa para su futuro —¿lanzarse al vacío en motocicletas como su papá al estilo Mission Imposible? No lo sé—.

¿Qué ha pasado con Suri Cruise?

La infancia de Suri sí fue compartida con los paparazzi, pero una vez consumada la separación entre Katie y Tom, su madre decidió proteger su privacidad a toda costa. Y así la hija del galán de Hollywood desapareció del foco y, de manera polémica, él dejó de tener contacto con ella debido a su práctica con la Cienciología. La última vez que Tom y Suri fueron vistos juntos en público fue en 2012 cuando la llevó a un parque de atracciones de Disney en Florida. Su ex esposa Katie Holmes tiene la custodia total de Suri tras haber pedido el divorcio en 2012 después de 5 años y medio de matrimonio.

En 2016 El se reportó que Katie estaba decepcionada pero acostumbrada por la ausencia de Tom como padre. “Tom no ve a Suri y ella ha aprendido a vivir sin él. Ella ha aprendido de él por las cosas que dicen en la televisión pero es muy complicado para ella”, dijo un testigo en su momento.

“Este negocio es tan inestable y nunca sabes realmente dónde estarás... Mi hija es la persona más importante para mí y su crianza es primordial en este momento de mi trabajo. Es muy importante que esté presente y que ella tenga una infancia estable e inocente. Me siento muy bendecida de hacer lo que hago, pero no hay nada en el mundo mejor que ver a tu hijo tener éxito”. katie holmes para ‘town and country’ en 2017

Aún así se sabe que Suri, a sus 17 años, estudia en un colegio privado en Manhattan, que en 2022 cantó el tema de apertura para la película Alone Together y participó en una parte del soundtrack de la película de Holes, Rare Objects. Así que desaparecida no está, simplemente está viviendo una vida más normal —con el reconocimiento de dos de los papás más populares en Hollywood.

Así lucía Katie Holmes a la edad de Suri Cruise

“Está loco tener una hija cuya edad es casi la que yo tenía cuando todo esto inició", reveló Katie Holmes a Variety este 2023, y es que nada más queda un año para que Suri sea mayor de edad —y precisamente Holmes tenía 16 cuando hizo su primera audición para The Storm, película que la lanzó al estrellato, y 18 cuando salió en Dawnson’s Creek. Ahora que Suri fue vista en Nueva York completamente maquillada, y que la confundieron con Katie Holmes, te mostramos cómo lucía la actriz que hoy tiene 44 y sigue en la alza de popularidad.

