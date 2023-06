El vestido halter de Carlota Casiraghi que te salvará del calor con estilo

Carlota Casiraghi, la royal más discreta de todas, siempre acapara la atención en sus —fugaces— apariciones públicas por la manera en que su estilo domina el área. Este ícono de estilo volvió a sorprender con un modelo que no nos vendría nada mal para este caluroso clima, así que úsalo de inspiración para buscar outfits de verano que te ayudarán a sobrevivir las olas de calor.

El vestido halter de Carlota Casiraghi que arrasará en verano

Las chicas de Mónaco —o sea, Carlota, Beatrice Borromeo, Tatiana Santo Domingo, Marie Ducruet y Alejandra de Hannover— fueron al GP de Mónaco y desplegaron todo tipo de looks. El de la hija de Carolina de Mónaco nos enamoró por su originalidad y versatilidad: un vestido halter cruzado de Chanel con estampado de banderas combinado con un cinturón negro delgado. Es el modelo ‘Printed Maxi Halter’ que combinó con sandalias abiertas y la Flap Bag de Chanel; en accesorios los lentes de sol Pantos Round de la misma marca, y el brazalete ‘Heart Cuff’ de la casa de modas francesa.

¿Estás considerando un elegante vestido de cuello halter? Es un básico versátil y favorecedor que se puede usar para diversas ocasiones. Selecciona un cuello halter que se adapte a tu forma y tamaño corporal —ya sea un vestido largo y fluido, un vestido de corte ajustado o un vestido playero juguetón, elige un estilo que resalte tus mejores atributos y proporcione un ajuste cómodo alrededor del cuello y el busto. Otro aspecto a considerar al estilizar un vestido de cuello halter es el calzado; para un look más casual y relajado usa con sandalias planas o zapatillas de lona. Para elevar el vestido para una ocasión más elegante, opta por sandalias de tacón o zapatos de salón. No olvides prestar atención a tu peinado cuando uses un vestido de cuello halter. Dado que expone los hombros y la parte superior de la espalda, considera peinar tu cabello recogido o en una coleta elegante para resaltar estas áreas. Esto no solo mantiene el enfoque en el vestido, sino que también añade un toque elegante y pulido a tu apariencia general. Si prefieres llevar el cabello suelto, considera ondas suaves o un peinado semirecogido que complemente al halter sin dominarlo.