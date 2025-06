Después de varios años de silencio absoluto, Johnny Depp habla de su relación con Amber Heard

Después de años de controversia mediática, juicios públicos y una exposición sin precedentes de su vida personal, Johnny Depp ha decidido hablar. El actor concedió una entrevista exclusiva al medio británico The Times, donde abordó por primera vez con serenidad y profundidad su compleja historia con Amber Heard, actriz y exesposa con quien protagonizó uno de los episodios más mediáticos y polarizantes de la última década.

Lejos del escándalo o la confrontación, Depp se mostró reflexivo, pausado y, sobre todo, humano. En la conversación con la periodista Eleanor Mason, el actor reconoció que durante mucho tiempo eligió el silencio no por falta de voz, sino por respeto a un proceso que, según sus palabras, requería distancia emocional y tiempo para comprenderse con perspectiva.

En esta entrevista, Johnny Depp no busca alimentar titulares, sino cerrar un ciclo. No se trata de limpiar una imagen, sino de sanar. Hablar ahora tiene sentido porque ya no hablo desde la herida, sino desde la cicatriz, explicó, en una frase que encapsula el tono del diálogo.

Sin entrar en detalles gráficos, el actor reconoció que la relación con Amber Heard estuvo marcada por momentos difíciles, emocionalmente desbordados, pero también asumió su parte de responsabilidad: Ambos fuimos producto de una dinámica que se nos fue de las manos. Ninguna historia tiene un solo autor. Con estas palabras, evita el maniqueísmo que ha dividido la opinión pública durante años.

Así fue la última vez que Amber Heard asistió a la MET Gala Getty images

La entrevista también revela un nuevo enfoque en su vida, en ella, Johnny Depp habló del arte como refugio, de su regreso a la pintura y la música, y de cómo está reconstruyendo su identidad más allá de Hollywood.

El juicio más importante no fue el legal, fue el personal, confiesa. Johnny Depp

La mención a Amber Heard, aunque puntual, es respetuosa. Le deseo paz y libertad, como me la deseo a mí. No podemos pasar la vida arrastrando guerras pasadas, afirma. La declaración, lejos de sonar impostada, transmite una madurez emocional poco común en el contexto de una cultura mediática que muchas veces premia el enfrentamiento.

Esta aparición marca un punto de inflexión en la narrativa que rodea a Johnny Depp. Tras años de silencio y polarización, su voz resurge no como un grito, sino como un susurro sereno en una etapa de renovación que lo trae de vuelta al set de rodaje junto a su incondicional amiga, Penélope Cruz, con quien visitó la ciudad de Madrid, locación donde filmarán algunas escenas de su nueva producción, Day Drinker.

Con esta entrevista, Depp no solo rompe el silencio: reconstruye su lugar en el discurso público desde la vulnerabilidad y el arte.