Errores de maquillaje que te hacen lucir mayor —y cómo evitarlos con técnicas sutiles

Estos son los pequeños errores al maquillarte pueden sumar años a tu apariencia, los cosméticos mal aplicados endurecen el rostro y qué hacer para recuperar frescura

August 20, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Sainsbury's Super Saturday

Getty Images

El maquillaje tiene el poder de iluminar el rostro, suavizar rasgos y potenciar la frescura natural, pero también puede tener el efecto contrario. A veces, pequeños gestos al aplicar productos terminan acentuando líneas de expresión, endureciendo facciones o restando vitalidad. Identificar esos detalles es clave para mantener un look sofisticado sin sacrificar juventud ni naturalidad.

Base demasiado pesada

Una de las equivocaciones más comunes es aplicar capas excesivas de base. Cuando la piel queda cubierta en exceso, pierde luminosidad y flexibilidad. En lugar de suavizar, la textura gruesa resalta pliegues y arrugas. Las fórmulas mates muy densas también suelen apagar el brillo natural del rostro, generando un acabado rígido y acartonado. Lo ideal es optar por bases ligeras, de cobertura media y modulable, que permitan que la piel conserve su aspecto dinámico e hidratado.

361dcccd4f290d9d3929273eedb2c233.jpg

Base demasiado pesada

Pinterest

Corrector mal aplicado

El área de las ojeras es una de las más delicadas. Usar correctores demasiado claros o con texturas secas puede provocar el efecto opuesto al buscado: resaltar bolsas o dejar un acabado acartonado. La aplicación en exceso tiende a marcar las líneas finas alrededor de los ojos. Una fórmula hidratante, aplicada solo en la zona precisa y difuminada con sutileza, logra iluminar sin rigidez.

2c02ecc5b53475dee154f8a0ba0612f6.jpg

Corrector mal aplicado

Pinterest

Polvo en exceso

El polvo traslúcido es útil para sellar el maquillaje, pero su abuso genera un efecto envejecedor inmediato. El exceso mata el brillo natural de la piel y resalta pliegues. En fotografías, incluso puede dejar un velo blanquecino que añade dureza al rostro. El secreto está en aplicarlo únicamente en la zona T o en los puntos donde la piel tiende a generar más oleosidad, manteniendo el resto del cutis con un acabado luminoso.

Sombras y delineados demasiado marcados

El contraste excesivo en los ojos endurece la expresión. Sombras oscuras aplicadas sin difuminado, delineados gruesos o trazos demasiado geométricos pueden dar la ilusión de párpados más pequeños y facciones menos suaves. Una técnica más favorecedora es jugar con degradados, tonos neutros o satinados, que aporten definición sin sacrificar frescura.

8d9be9622343fffd7d01e20fb0510660.jpg

Sombras y delineados demasiado marcados

Pinterest

Cejas rígidas

Las cejas son un marco fundamental. Rellenarlas con lápices demasiado oscuros o con líneas muy marcadas puede añadir años, ya que la expresión se vuelve severa. Trabajarlas con trazos finos y degradados, en un tono cercano al natural consigue un resultado equilibrado, donde la mirada gana protagonismo sin caer en lo dramático.

Labiales con acabados poco favorecedores

Los tonos muy oscuros o los labiales de acabado mate extremo tienden a acentuar la pérdida de volumen natural de los labios. También resaltan las líneas finas de la piel alrededor de la boca. Los acabados satinados o cremosos, en tonos que aporten luz —como rojos vibrantes, corales o rosados intensos— rejuvenecen y equilibran el rostro.

66f0e0d276bc3d597ee53d5805ccee3b.jpg

Cejas rígidas

Pinterest

Rubor y contorno mal colocados

El blush aplicado demasiado bajo o en tonos excesivamente intensos puede endurecer las facciones. Lo mismo ocurre con un contorno muy marcado, en lugar de esculpir, crea sombras que dan un aspecto cansado. La técnica más favorecedora consiste en aplicar el rubor en la parte alta de las mejillas, difuminando hacia las sienes, y usar contornos sutiles que sugieran profundidad sin dramatismo.

3412ad2536d5b74c476b942aad9f4872.jpg

Rubor y contorno mal colocados

Pinterest

Una cuestión de intención

El maquillaje rejuvenecedor no depende de productos específicos, sino de cómo se aplican. El exceso, la rigidez y los contrastes extremos suelen ser los principales responsables de añadir años. En cambio, trabajar con texturas ligeras, difuminados precisos y colores que aporten vitalidad logra un resultado más fresco y actual. Se trata de resaltar lo mejor del rostro sin enmascararlo, dejando que la piel conserve movimiento y luz.

makeup errores de maquillaje
Eurídice Aiymet Garavito García
