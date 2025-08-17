Suscríbete
Moda

Las chanclas de goma conquistan el street style: el resurgir de la sandalia más sencilla y cómoda

Las chanclas hawaianas dejan la playa para dominar el street style y así es cómo la sandalia más simple se convirtió en un ícono urbano de la moda contemporánea

August 17, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - August, 2025

Las chanclas de goma conquistan el street style: el resurgir de la sandalia más sencilla y cómoda

Getty Images

Hubo un tiempo en el que las chanclas de goma, conocidas popularmente como hawaianas, estaban reservadas para la playa, la alberca o el spa. Eran un accesorio utilitario, pensado para lo práctico y sin mayor aspiración estética. Sin embargo, la moda contemporánea se encarga de subvertir jerarquías y, en un giro inesperado, este calzado humilde ha irrumpido en el street style con una fuerza que pocos anticiparon. Hoy, las pasarelas y las calles coinciden: la sandalia más sencilla del armario puede convertirse en un statement de estilo.

También te interesa...
Street Style - Hamburg - May, 2025
Moda
Jeans que serán tendencia este verano 2025
June 02, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
67th GRAMMY Awards - Arrivals
Belleza
Los colores de labiales imprescindibles para este verano 2025
June 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

El giro de lo funcional a lo aspiracional

El fenómeno no surge de la nada. La moda lleva años explorando la resignificación de piezas consideradas básicas o banales. Si las ugly sneakers abrieron la puerta a lo impensable, ahora las chanclas de goma ocupan ese lugar inesperado. Firmas como The Row, Jil Sander o Bottega Veneta han llevado versiones minimalistas y de alta gama a la pasarela, reinterpretando la silueta con materiales premium, suelas arquitectónicas y acabados monocromáticos que las elevan a la categoría de lujo silencioso.
El atractivo reside en la contradicción: un zapato pensado para lo efímero que ahora se convierte en objeto de deseo en editoriales de moda y fotografías de street style.

a77abbfa6bf6172749ba3efc6a42cf7a.jpg

El giro de lo funcional a lo aspiracional

Pinterest

La comodidad como discurso estético

En un contexto en el que la moda se vuelve cada vez más híbrida y funcional, las chanclas de goma representan un símbolo de comodidad radical. Lejos de ser una renuncia al estilo, su incorporación a looks urbanos demuestra cómo las prioridades cambian: las mujeres y los hombres que antes se aferraban a los tacones o a los mocasines ahora apuestan por un calzado ligero, casi infantil, pero llevado con intención.
Las imágenes captadas en Copenhague, Milán o Ciudad de México muestran cómo estas sandalias se integran a outfits sofisticados, con trajes de lino, vestidos de seda o jeans rectos. La clave está en la proporción, ya que, cuando el resto del atuendo juega con volúmenes o materiales refinados, la sencillez de la chancla se vuelve un contraste calculado.

13a0ba4cc2d0279830e1eb815b2b1213.jpg

La comodidad como discurso estético

Pinterest

El poder de la nostalgia

Hay también un componente emocional. Las chanclas de goma evocan vacaciones, infancia y momentos de ocio. En tiempos de incertidumbre global, esa memoria de ligereza se traduce en una estética que conecta con el deseo de libertad y desconexión. Convertir un objeto tan cotidiano en pieza de street style es un gesto que mezcla ironía y sofisticación.

Reinventar lo humilde

Lo que distingue esta tendencia de un simple comodín de verano es la forma en que la moda la resignifica. No se trata de rescatar cualquier chancla de supermercado, sino de reinterpretar el diseño con una mirada contemporánea. El resultado son modelos en colores neutros —negro, marfil, beige— que dialogan con el minimalismo actual, o versiones en tonos saturados que funcionan como acento visual en un look sobrio.
Incluso marcas históricamente asociadas con la playa, como Hawaianas, han colaborado con diseñadores y artistas para ofrecer ediciones limitadas que se mueven entre lo accesible y lo aspiracional.

1381cc1f98770216b2ae6994f9285aed.jpg

El poder de la nostalgia

Pinterest

Más allá de una moda pasajera

El auge de las chanclas de goma dentro del street style revela cómo la industria redefine constantemente qué significa el lujo. Hoy no está solo en la piel exótica o en el tacón escultórico, sino también en la capacidad de transformar un gesto cotidiano en declaración cultural.
Este resurgir no es una anécdota de verano que responde a una visión más amplia en la que la moda se despoja de rigideces y se atreve a integrar elementos de lo ordinario. El resultado es un equilibrio inesperado entre lo práctico y lo sofisticado, que convierte a las chanclas hawaianas en un icono urbano de esta temporada.

Sandalias street style Verano Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style In Byron Bay - May 2016
Moda
Las blusas boho más bonitas para decirle adiós al verano 2025
August 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 2
Moda
Traje gris: la fórmula de estilo clásica que triunfará más allá de la oficina este otoño 2025
August 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Imagen de WhatsApp 2025-08-14 a las 22.56.06_ab7db7a1.jpg
Moda
Moda bajo la lluvia: 5 claves para que los hombres dominen el estilo esta temporada
August 15, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026 - Day Four
Moda
Ni leopardo ni lunares, el estampado de cebra se ha colado en calles y pasarelas como la nueva gran tendencia
August 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Munich - July, 2025
Moda
El calzado perfecto para llevar pantalones acampanados en otoño-invierno 2025
Del tacón setentero a las sneakers de lujo: descubre tres opciones clave para combinar tus pantalones acampanados esta temporada y lograr un look equilibrado y sofisticado
August 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style Day 1 - Australian Fashion Week 2025
Moda
El nuevo terciopelo, así lo llevaremos en otoño 2025 sin caer en excesos
El terciopelo vuelve este otoño 2025 con cortes y colores que lo alejan de lo teatral para llevarlo con estilo y sin excesos visuales
August 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 1
Moda
El vestido-útero de Gucci, el look más atrevido y emocionante de la Semana de la Moda de Copenhague
La moda es también un espacio donde convergen mensajes profundamente políticos. Bajo la consigna ‘Mi cuerpo, mi decisión’, el vestido-útero de Gucci volvió a desafiar los convencionalismos en Copenhague
August 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2025/2026 - Day Two
Moda
Adiós al amarillo mantequilla: el naranja Aperol Spritz será el próximo color de moda
El naranja Aperol Spritz irrumpe como el nuevo color del momento, reemplazando al delicado amarillo mantequilla con una energía que evoca copa en mano, atardecer y verano eterno
August 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García