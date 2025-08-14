Aunque los pronósticos apuntaban hacia el polka dots y las rayas rojas y blancas, el animal print de cebra se coloca en la delantera como el favorito de los estampados atemporales. Sin embargo, la moda para otoño-invierno 2025 marca un cambio de jerarquía: el estampado de cebra se abre paso con fuerza tanto en las colecciones de grandes casas de moda como en el street style de las capitales más influyentes.

A diferencia de otros prints animales, su esquema bicolor —generalmente blanco y negro, aunque también puede ser marrón— le otorga una versatilidad excepcional, permitiendo combinarlo con tonos neutros o como contraste de acento en estilismos más atrevidos.

Las pasarelas ya auguraron la imposición del estampado de cebra

Marcas como Balmain, Roberto Cavalli y Michael Kors han reinterpretado la cebra en siluetas que van desde abrigos de gran volumen hasta vestidos fluidos de corte midi. Mientras Cavalli mantiene su ADN maximalista con total looks, firmas como Proenza Schouler apuestan por piezas clave —como faldas lápiz o camisas de seda— que integran el print de manera más moderada.

El formato también evoluciona, ya no se limita a las rayas nítidas y regulares, sino que se difumina, se distorsiona o se presenta en tonos alternativos como grises, marrones o incluso metálicos, ampliando su rango de uso más allá del blanco y negro clásico.

Balmain F25 Harper’s Bazaar España

Ni leopardo ni lunares, el estampado de cebra se ha colado en calles y pasarelas como la nueva gran tendencia Getty Images

Así es como el estampado de cebra se ha colado en el street style danés

En el street style, el estampado de cebra aparece como pieza focal. Un blazer con este print, combinado con denim de corte limpio, se convierte en un look diurno sofisticado. Botas altas, bolsos estructurados o bufandas con rayas en clave cebra funcionan como elementos que transforman un conjunto básico en algo memorable.

La clave está en el equilibrio: quienes dominan este print lo usan en una sola prenda protagonista, evitando competir con otros estampados y dejando que su fuerza visual marque el ritmo del conjunto.

Así es como el estampado de cebra se ha colado en el street style danés Raimonda Kulikauskiene

Cómo integrarlo esta temporada