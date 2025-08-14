Suscríbete
Moda

Ni leopardo ni lunares, el estampado de cebra se ha colado en calles y pasarelas como la nueva gran tendencia

Decimos adiós al clásico animal print de leopardo para darle la bienvenida al estampado de cebra, el ganador absoluto del otoño-invierno 2025 en pasarela y street style

August 14, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026 - Day Four

Ni leopardo ni lunares, el estampado de cebra se ha colado en calles y pasarelas como la nueva gran tendencia

Getty Images

Aunque los pronósticos apuntaban hacia el polka dots y las rayas rojas y blancas, el animal print de cebra se coloca en la delantera como el favorito de los estampados atemporales. Sin embargo, la moda para otoño-invierno 2025 marca un cambio de jerarquía: el estampado de cebra se abre paso con fuerza tanto en las colecciones de grandes casas de moda como en el street style de las capitales más influyentes.

A diferencia de otros prints animales, su esquema bicolor —generalmente blanco y negro, aunque también puede ser marrón— le otorga una versatilidad excepcional, permitiendo combinarlo con tonos neutros o como contraste de acento en estilismos más atrevidos.

También te interesa...
Portada-15.jpg
Moda
El animal print es la apuesta más segura para la esta y próxima temporada
July 27, 2018
 · 
Harper’s Bazaar
Celebrity Sightings In Los Angeles - July 24, 2025
Moda
Mariah Carey demuestra que el animal print nunca pasa de moda —y lo lleva como solo una diva sabe hacerlo
July 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Las pasarelas ya auguraron la imposición del estampado de cebra

Marcas como Balmain, Roberto Cavalli y Michael Kors han reinterpretado la cebra en siluetas que van desde abrigos de gran volumen hasta vestidos fluidos de corte midi. Mientras Cavalli mantiene su ADN maximalista con total looks, firmas como Proenza Schouler apuestan por piezas clave —como faldas lápiz o camisas de seda— que integran el print de manera más moderada.
El formato también evoluciona, ya no se limita a las rayas nítidas y regulares, sino que se difumina, se distorsiona o se presenta en tonos alternativos como grises, marrones o incluso metálicos, ampliando su rango de uso más allá del blanco y negro clásico.

Captura de pantalla 2025-08-14 123404.png

Balmain F25

Harper’s Bazaar España

Street Style - Copenhagen - August 8, 2022

Ni leopardo ni lunares, el estampado de cebra se ha colado en calles y pasarelas como la nueva gran tendencia

Getty Images

Así es como el estampado de cebra se ha colado en el street style danés

En el street style, el estampado de cebra aparece como pieza focal. Un blazer con este print, combinado con denim de corte limpio, se convierte en un look diurno sofisticado. Botas altas, bolsos estructurados o bufandas con rayas en clave cebra funcionan como elementos que transforman un conjunto básico en algo memorable.
La clave está en el equilibrio: quienes dominan este print lo usan en una sola prenda protagonista, evitando competir con otros estampados y dejando que su fuerza visual marque el ritmo del conjunto.

Captura de pantalla 2025-08-14 123552.png

Así es como el estampado de cebra se ha colado en el street style danés

Raimonda Kulikauskiene

Cómo integrarlo esta temporada

  • En prendas exteriores: un abrigo cebra sobre un look monocromático crea contraste y estructura.
  • En accesorios: bolsos, cinturones o zapatos para un guiño sutil pero impactante.
  • En versiones decoloradas: ideales para quienes buscan una aproximación más discreta, con tonos tostados o grisáceos.
Animal Print estampado animal street style Tendencias 2025 pasarela
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style - Munich - July, 2025
Moda
El calzado perfecto para llevar pantalones acampanados en otoño-invierno 2025
August 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style Day 1 - Australian Fashion Week 2025
Moda
El nuevo terciopelo, así lo llevaremos en otoño 2025 sin caer en excesos
August 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_524390846_18546263878037720_2022925709538903390_n.jpg
Belleza
Cortes en capas que dominarán el otoño 2025 y cómo llevarlos con intención
August 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 1
Moda
El vestido-útero de Gucci, el look más atrevido y emocionante de la Semana de la Moda de Copenhague
August 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2025/2026 - Day Two
Moda
Adiós al amarillo mantequilla: el naranja Aperol Spritz será el próximo color de moda
El naranja Aperol Spritz irrumpe como el nuevo color del momento, reemplazando al delicado amarillo mantequilla con una energía que evoca copa en mano, atardecer y verano eterno
August 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-08-09 131454.png
Moda
Copenhague habla de un solo accesorio: el bolso rata que nadie vio venir
El bolso rata de Anne Sofie Madsen irrumpió en la Semana de la Moda de Copenhague como un accesorio provocador y conceptual que sorprendió al mundo por su simbolismo
August 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2025/2026 - Day Two
Moda
Polo de manga corta: la prenda de entretiempo perfecta para las noches de verano
El polo de manga corta combina diseño funcional y versatilidad, convirtiéndose en la opción más eficaz para las noches de verano y el entretiempo
August 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Vienna - February 19, 2025
Moda
Los 6 abrigos que dominarán el otoño 2025 (y no son básicos)
De las pasarelas de París al street style más atrevido, estos son los abrigos con silueta, textura o volumen que marcarán el otoño-invierno 2025
August 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García